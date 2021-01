Brendan Fraser torna protagonista in un film di Aronofsky

Brendan Fraser ha interpretato diversi ruoli, da un uomo in un corpo robotico in Doom Patrol a protagonista nel franchise di azione/avventura The Mummy. Ora assumerà un ruolo molto più introverso e serio per il suo prossimo film dal geniale Darren Aronofsky. Uno dei registi più discussi degli anni 2000, (Mother! E The Black Swan) Aronofsky, darà vita al suo prossimo progetto intitolato The Whale per la rispettata società di produzione A24 – e interpretato da Fraser. Quest’ultimo vestirà i panni di un recluso sociale di 300 chili di nome Charlie, che ha lottato dopo aver sofferto per la perdita del suo partner. Dopo la morte di costui, Charlie ha cominciato a mangiare smodatamente, diventando obeso.

Le parole di Brendan Fraser

Il film vedrà il personaggio di Brendan Fraser che cerca di ricongiungersi con la famiglia che ha lasciato per il suo ex amante gay, con sua figlia adolescente citata come estremamente infelice e sperimentando le sue lotte interne. Questo sarà il primo film di Aronofsky dopo il film polarizzante Mother! nel 2017, con i suoi show sempre oggetto di discussione. La sceneggiatura di Whale è scritta da Samuel D. Hunter, che ha scritto anche l’adattamento Off-Broadway.

Riguardo al nuovo adattamento di Aronofsky, Hunter ha dichiarato: “Adattare la mia opera in una sceneggiatura è stato un vero lavoro d’amore per me”. Ha aggiunto: “Questa storia è profondamente personale e sono molto grato che avrà la possibilità di raggiungere un pubblico più ampio”. Per poi aggiungere: “Sono stato un fan di Darren da quando ho visto Requiem for a Dream quando ero una matricola al college e sono così grato che stia portando il suo talento e la sua visione singolare in questo film”.

Darren Aronofsky è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense. Celebre per aver diretto film di grande successo, i più noti sono Requiem for a Dream, The Wrestler e Il cigno nero. Nel 2008 vince il Leone d’oro al miglior film alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia per The Wrestler. Il 2011 riceve la candidatura all’Oscar al miglior regista per Il cigno nero. Nel 2014 dirige Russell Crowe nel kolossal Noah.