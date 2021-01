Bride of Re-Animator arriva in Limited Edition DVD e Blu-Ray...

Bride of Re-Animator (Re-Animator 2) torna in Limited Edition, con contenuti extra nel DVD o Blu-Ray. Il cult classic dell’orrore arricchisce la collezione di Midnight Classics, etichetta di Koch Media, con questo film in tiratura limitata e numerata: solo 1.000 copie disponibili.

Bride of Re-Animator arriva in Blu-Ray

Basato sul racconto Herbert West – Reanimator, pubblicato nel 1922 dal maestro dell’orrore H.P. Lovecraft, questo è il secondo film diretto da Brian Yuzna, che ha lavorato come produttore nel primo Re-Animator. Tornano Jeffrey Combs nei panni di West e Bruce Abbott in quelli del dottor Dean Cain. Ma ci sono anche Claude Earl Jones nei panni del tenente Leslie Chapham, Fabiana Udenio nei panni di Francesca Danelli, David Gale nei panni del dottor Carl Hill, Kathleen Kinmont nei panni di Gloria e Mel Stewart nei panni del dottor Graves.

Il film è stato nominato ai Saturn Award nel 1991 per Miglior Horror e Miglior Attore non protagonista. Inoltre, mette in mostra il lavoro agli effetti speciali di Greg Nicotero di The Walking Dead.

Contenuti extra della Limited Edition

Commento audio sottotitolato col regista Brian Yuzna

Commento audio sottotitolato con gli attori Jeffrey Combs e Bruce Abbott

Commento audio sottotitolato col regista Brian Yuzna, l’attore Jeffrey Combs, il responsabile degli effetti speciali Thomas Rainone e il suo team

Brian Yuzna ricorda il film

Carnival Sequence: scena tagliata

Meg is Re-Animated: scena tagliata

Getting Ahead in Horror: making of

Splatter Masters: intervista con il team degli effetti speciali

Theatrical Trailer

Dietro le quinte – Effetti speciali

Intervista esclusiva by Midnight Factory al regista Brian Yuzna

La Limited Edition di Bride of Re-Animator (Re-Animator 2) è disponibile da oggi. Trovate altri film della Midnight Classics sul sito ufficiale. Se amate gli horror, scoprite cosa sappiamo della prossima uscita di American Horror Story.