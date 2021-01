Bridgerton 2 è confermato: il rinnovo per la seconda stagione arriva direttamente da Lady Whistledown. La serie ha avuto un successo così irresistibile che Netflix vuole gli attori sul set già questa primavera 2021. Quindi preparatevi per un altra stagione di scandali ottocenteschi.

Bridgerton 2: la seconda stagione è confermata

La nuova serie di Shondaland, che ha portato Scandal e Grey’s Anatomy nella Londra pre-vittoriana, ha avuto un successo strepitoso. Superando persino le aspettative di Netflix, che si è ritrovata una hit da top 10 per settimane consecutive. L’azienda di streaming ha quindi deciso di rinnovare per una seconda stagione, comunicandolo alla stessa Lady Whistledon. Che ha deciso di scrivere una lettera per tutti i fan della serie.

La lettera di Lady Whistledon conferma il rinnovo della serie

“Dopo i pettegolezzi degli ultimi giorni, è un onore per me comunicarvi che Bridgerton tornerà ufficialmente per una seconda stagione. Spero che abbiate messo da parte una bottiglia di ratafià per questa deliziosa occasione. L’incomparabile cast di Bridgerton tornerà sul set nella primavera del 2021. L’autrice è stata attendibilmente informata del fatto che Lord Anthony Bridgerton intende dominare la prossima stagione. La mia penna sarà pronta per riferire tutte le sue vicissitudini d’amore.

Tuttavia, gentili lettori, prima di lasciar spazio a richieste di sordidi dettagli, sappiate che al momento non sono incline a riferire alcun particolare. La pazienza, dopotutto, è una virtù.

Sentitamente Vostra,

Lady Whistledown”

Quando torna Bridgerton 2?

Per il momento Netflix non ha annunciato nessuna data di arrivo della serie di Shondaland. Ma l’aver deciso il ritorno sul set degli attori per questa primavera significa che la serie è già stata scritta e dovrebbe arrivare in tempo per l’inizio dell’anno prossimo.

Se per caso non aveste finito di vedere la prima stagione, fatelo subito su Netflix. Che ha iniziato l’anno con il botto, visto che dopo il successo di Bridgerton la serie dedicata a Lupin ha superato il record assoluto con più di 70 milioni di visualizzazioni in pochi giorni. Due serie nuove ed originali che sono state subito amati dagli spettatori della piattaforma.