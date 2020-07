Brie Larson apre ufficialmente un canale su YouTube

Brie Larson ha conquistato il botteghino con Captain Marvel dei Marvel Studios, e se bisogna attendere ancora un po’ prima di vedere il sequel, è possibile ritrovare l’attrice nel suo nuovo canale Youtube.

Nel primo video pubblicato, la Larson ha dichiarato: “Grazie per aver guardato il mio primo video di YouTube! È stato fantastico, lascia un commento che mi faccia sapere con quali creatori dovrei lavorare, per favore! Sono così entusiasta di questo viaggio – assicurati di farmi sapere cosa vuoi vedere”. Per poi fare un invito: “Metti Mi piace o Iscriviti se vuoi … oppure no. Scegli tu! Se vuoi aggiungere traduzioni, fai clic sull’icona a forma di ingranaggio e vai su Sottotitoli / CC, quindi su Aggiungi sottotitoli o CC!”

L’attrice confessa di essere estremamente timida

Brie Larson ha spiegato le ragioni che l’hanno spinta ad aprire il canale: “YouTube è il posto dove ho imparato così tanto. Che sia dall’usare la stampante a guardare cose tipo come essere un’attivista premurosa. Questo è il posto dove parlare di cose che sono importanti e che contano”. Riguardo i contenuti: “Non vuol dire che non ci siano anche contenuti stupidi, che non sia un modo per esprimermi personalmente. Ma ci saranno anche conversazioni profonde, retorica antirazzista e argomenti inclusivi”. Brie Larson ha spiegato di essere una persona timida: “Essere un’introversa con l’asma. Questa è la mia storia, sono sempre stata introversa, paurosa, con ansia sociale”. Ma il ruolo di Captain Marvel l’ha aiutata molto: “Non sono più così. Da lì in poi ho capito che parlare, raccontare la mia storia, dire le cose che mi fanno paura, mi aiuta un sacco”.

Di recente i registi di Avengers: Endgame, Anthony e Joe Russo, hanno condiviso un breve video dietro le quinte che mostra Brie Larson nel suo primo giorno nei panni dell’eroina Captain Marvel. Nel video – che dura circa quattro secondi – Larson sfoggia il costume all’interno della nave dei Guardiani della Galassia, il Benatar. L’attrice si avvicina per abbracciare Scarlett Johansson, mentre Chris Evans guarda con un sorriso.