Brie Larson inizia gli allenamenti per Captain Marvel 2

Captain Marvel 2 si preannuncia come uno dei più grandi sequel della prossima fase della Marvel, e anche la star Brie Larson è piuttosto esaltata per questo. L’attrice, che riprenderà il ruolo di Carol Danvers nel prossimo sequel, ha rivelato in un nuovo video che sta dando il via al suo allenamento per lo show grazie ad una bella palestra domestica. Brie Larson ha postato un video accompagnato dalle seguenti parole: “Come forse saprai, Captain Marvel 2 si sta preparando. Non posso dire molto di più al riguardo, ma posso prepararmi. È ora che mi muova. Permettimi di mostrartelo”.

Brie Larson já esta se preparando para as gravações de #CaptainMarvel2 E pra isso, a lenda montou uma academia completa dentro da sua própria casa.pic.twitter.com/NUzH9gqEdN — Marvel News (@BRMarvelNews) January 7, 2021

Nella serie anche la signora Marvel

Non vediamo l’ora di vedere cosa ha in serbo la Marvel per il sequel, che porta Nia DaCosta a dirigere la prossima avventura di Carol. La Disney ha rivelato al suo Investor Day che la signora Marvel (Iman Vellani) e Monica Rambeau (Teyonah Parris) si uniranno a lei nel sequel, notizia che ha mandato i fan sulla luna. Quest’ultimi vedranno Kamala Khan di Vellani nella prossima serie Disney +. Quanto a Monica, l’ultima volta che l’abbiamo vista era una ragazzina che salutava zia Carol mentre si dirigeva nello spazio per aiutare gli Skrull a trovare una nuova casa. Monica è anche pronta a fare un’apparizione nell’imminente WandaVision da adulta.

Yamaha e Marvel hanno recentemente svelato The Yamaha Initiative, un progetto che porterà sul mercato tre nuove motociclette, ciascuna basata su uno specifico eroe Marvel. La linea include Captain Marvel, Black Panther e Captain America. La moto dedicata a Captain Marvel ha un aspetto incredibile e presenta la combinazione di colori rosso, blu e oro. La moto da 250 cc non ha ancora un prezzo ma una descrizione ufficiale di Yamaha: “L’iniziativa Yamaha Marvel è nata come un progetto segreto tempo fa, con un unico obiettivo: creare moto speciali per persone straordinarie. Nel corso degli anni, il nostro Centro Segreto di Ricerca e Sviluppo in Brasile, ha deciso di salvare questo progetto e dare vita ai primi tre modelli che hanno ereditato caratteristiche da altri pianeti”. Infine: “Fai 250! La moto Captain Marvel – grafica ispirata all’uniforme del famoso guerriero interplanetario, degna di chi ha il coraggio di affrontare qualsiasi battaglia”.