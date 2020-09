Brie Larson racconta come è diventata Captain Marvel

Attraverso il proprio canale YouTube aperto recentemente, Brie Larson sta raccontando numerosi retroscena della propria carriera. Nei suoi video narra di ogni passaggio che l’ha portata alla sua posizione attuale e recentemente si è dedicata alle storie di audizioni. L’ultimo di questa serie contiene tante informazioni interessanti sui film per i quali ha fatto provini, ma soprattutto dettagli su come inizialmente Brie Larson avesse rifiutato il ruolo di Captain Marvel.

Brie Larson fu bloccata dall’ansia per Captain Marvel

Inframmezzato da alcune clip tratte proprio da quelle audizioni, l’attrice ripercorre alcuni dei titoli per cui si è proposta e il risultato positivo o negativo. Intorno al minuto 7.15 racconta nello specifico la storia di come è arrivata a interpretare la supereroina Marvel:

“Mi ricordo che ho ricevuto una chiamata quando stavo girando Kong ed ero in Australia a girare. Mi ricordo che hanno chiamato e hanno detto: ‘La Marvel è interessata a farti interpretare Captain Marvel’. E io ho pensato: ‘No, non posso farlo, è troppa ansia. È troppo per me, non penso che potrò reggere’. Al che gli ho detto di dire di no e il mio team mi ha detto: ‘OK, certo’.

Poi credo un paio di mesi più tardi mi hanno detto: ‘Ehi, hanno chiamato ancora, sei sicura?’. E io: ‘Sì, sono troppo introversa. È una cosa troppo grande per me’. Era oltre la mia comprensione, quindi no. Poi hanno chiamato una terza volta e ‘Sei sicura?’… Però ogni volta che chiamavano e dicevo di dire di no, il mio team non lo faceva, perché pensavano che avrei potuto farcela“.

E in effetti è così che è andata. Una volta completate le riprese di Kong: Skull Island l’attrice ha avuto il tempo per pensarci e ha incontrato i Marvel Studios, rimanendo colpita dal progetto. Fu così che, dopo aver rifiutato per diverse volte, Brie Larson diventò Captain Marvel.