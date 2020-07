Brie Larson fece un provino per una parte in Rogue One

All’inizio di quest’anno, l’attrice Brie Larson ha affermato attraverso il suo nuovo canale YouTube di aver sostenuto un provino per un film di Star Wars. Ora, in una recente partecipazione allo show Animal Talking di Gary Whitta, l’attrice ha precisato di quale show si tratta: Rogue One. Si può presumere che stesse cercando di ottenere la parte di Jyn Erso, ruolo poi dato a Felicity Jones. Non si può comunque totalmente escludere che Larson si unirà alla galassia lontana, molto lontana in futuro. “Oh sì! Hai scritto Rogue One, vero?” Brie Larson ha chiesto a Whitta quando ha parlato di segretezza intorno ai franchise Disney. “Ho fatto un provino per quello ma alla fine non ho ottenuto il ruolo”.

L’attrice, attraverso il suo canale Youtube, ha inoltre parlato di altri provini sostenuti in precedenza: “Ho fatto un provino anche per Hunger Games, ho fatto un’audizione anche per il reboot di Terminator. In realtà stavo pensando al riavvio di Terminator oggi, perché ho bucato una gomma e ho pensato: “Oh, l’ultima volta che ho bucato una gomma è stato quando ho fatto l’audizione per Terminator. Ho bucato una gomma al provino e poi non ho avuto il lavoro”.

Brie Larson ha conquistato il botteghino con Captain Marvel dei Marvel Studios, e se bisogna attendere ancora un po’ prima di vedere il sequel, è possibile ritrovare l’attrice nel suo nuovo canale Youtube. Nel primo video pubblicato, la Larson ha dichiarato: “Grazie per aver guardato il mio primo video di YouTube! È stato fantastico, lascia un commento che mi faccia sapere con quali creatori dovrei lavorare, per favore! Sono così entusiasta di questo viaggio – assicurati di farmi sapere cosa vuoi vedere”. Per poi fare un invito: “Metti Mi piace o Iscriviti se vuoi … oppure no. Scegli tu! Se vuoi aggiungere traduzioni, fai clic sull’icona a forma di ingranaggio e vai su Sottotitoli / CC, quindi su Aggiungi sottotitoli o CC!”