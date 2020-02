Brie Larson e Gal Gadot invitano alla pace tra Marvel e DC Comics

Brie Larson e Gal Gadot sono due delle figure più importanti degli universi cinematografici Marvel e DC Comics, rispettivamente. Due realtà che sono agli occhi dei fan in profonda rivalità l’una con l’altra, ma a conti fatti si tratta solo di un’impressione. Da lungo tempo infatti le personalità dei due franchise (e anche chi si trova a cavallo di essi come James Gunn) ribadiscono come ci sia pace tra i due mondi. E l’ultimo post sui social delle due attrici conferma proprio questo.

Brie Larson e Gal Gadot scherzano su Instagram sul rapporto tra DC Comics e Marvel

Entrambe le attrici hanno pubblicato sul proprio profilo Instagram alcune foto che le ritraggono nel backstage degli Academy Awards. Qui Gadot e Larson hanno introdotto il premio alla Migliore colonna sonora, insieme a un’altra eroina del cinema d’azione, Sigourney Weaver.

Nelle due foto le vediamo prima accapigliarsi, in una simpatica lotta, per poi abbracciarsi amichevolmente. La didascalia del post “Fate l’amore, non fate la guerra” è una chiara dichiarazione di pace tra i due universi cinematografici. Un’iniziativa divertente, che ha conquistato i fan di entrambe le attrici.

Per tutte e due il futuro prevede un ritorno nei panni delle rispettive supereroine per un secondo capitolo. Gal Gadot sarà la prima, con Wonder Woman 1984 che debutterà il prossimo giugno. Diretto ancora una volta da Patty Jenkins, il film porterà l’Amazzone negli anni ’80, dove dovrà scontrarsi con il Maxwell Lord di Pedro Pascal e soprattutto Cheetah, interpretata da Kristen Wiig.

Meno definito il destino di Brie Larson nei panni di Capitan Marvel. Questo personaggio dovrebbe presto tornare per un capitolo due, dopo il grande successo del suo debutto cinematografico lo scorso anno. Tuttavia per ora non ci sono ancora molte informazioni a riguardo, a partire dalla data di uscita. Presto però dovrebbero arrivare ulteriori dettagli e vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi.