Brie Larson e Tessa Thompson insieme per un nuovo progetto?...

Brie Larson e Tessa Thompson hanno un misterioso progetto in cantiere. Rispondendo a un post su Twitter, la Larson ha confermato che lei e la Thompson stanno “preparando qualcosa”. La coppia interpreta, rispettivamente, Carol Danvers/Captain Marvel e Valkyrie nel Marvel Cinematic Universe, dopo aver condiviso brevemente lo schermo in un momento chiave di Avengers: Endgame dove loro e molte altre donne supereroi uniscono le forze per proteggere Peter Parker/Spider-Man da Thanos. La Thompson sta attualmente riprendendo il ruolo di Valkyrie per Thor: Love & Thunder, in cui il personaggio va alla ricerca di una regina per governare New Asgard.

Tessa Thompson impegnata come produttrice

Oltre a girare Love & Thunder, Tessa Thompson ha recentemente firmato con la sua nuova società di produzione, Viva Maude, un contratto first-look di due anni con HBO e HBO Max. Come parte dell’accordo, Thompson produrrà esecutivamente i prossimi adattamenti del romanzo The Secret Lives of Church Ladies e Who Fears Death. Ha anche recitato nel debutto alla regia di Rebecca Hall Passing, che ha ottenuto recensioni positive dopo la sua prima al Sundance Film Festival e da allora è stato acquisito da Netflix per lo streaming in tutto il mondo.

Brie Larson si sta già allenando per riprendere il ruolo di Carol Danvers per Captain Marvel 2. Il sequel sarà diretto da Nia DaCosta, che non solo ha diretto il prossimo Candyman, ma in precedenza ha lavorato con Thompson al suo acclamato film d’esordio del 2018, Little Woods. Insieme a Larson nel cast di Captain Marvel 2 c’è Zawe Ashton nei panni del cattivo del film, con Teyonah Parris che riprende il suo ruolo in WandaVision nei panni dell’adulta Monica Rambeau. Iman Vellani reciterà anche nei panni di Kamala Khan, in seguito all’introduzione del personaggio nell’MCU nella serie Ms.Marvel di quest’anno su Disney +.