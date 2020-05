Bright 2 trova un nuovo regista?

Louis Leterrier è in trattativa per la regia di Bright 2, sequel del film Netflix originale di Will Smith e Joel Edgerton diretto da David Ayer. Secondo Deadline, Smith ed Edgerton dovrebbero tornare, mentre Ayer è concentrato su altri progetti per Netflix e Warner Bros. Il sequel di Bright riproporrà Daryl Ward di Smith e Nick Jakoby di Edgerton, con quest’ultimo a rappresentare il primo ufficiale di polizia degli orchi. Film del 2017 co-prodotto e diretto da David Ayer e scritto da Max Landis, vede nel cast anche Noomi Rapace, Lucy Fry, Édgar Ramírez, Margaret Cho e Ike Barinholtz.

Bright è il film più costoso prodotto da Netflix

Bright stato distribuito sulla piattaforma di video on demand Netflix nel dicembre 2017, dopo essere stato annunciato nel marzo 2016. Il film è come un “thriller poliziesco con elementi fantastici”. Con un budget stimato di 90 milioni di dollari, Bright è al 2017 il film più costoso prodotto da Netflix.

Ad inizio anno David Ayer ci ha aggiornato sulla fase di produzione dello show. Il film è: “Ancora in fase di sviluppo“. Aggiungendo inoltre: “Ci stiamo lavorando così speriamo che saremo in grado di metterlo insieme presto. È una grande opportunità per tutti noi di esplorare di più quel mondo”. La chiusura è poi una riflessione su ciò che intende sviluppare: “Penso che la gente abbia avuto l’impressione che ci fossero molte porte da esplorare. Diceva tipo ‘Parlaci del drago. Raccontaci di questo, della storia’ Quindi è un mondo molto ricco e penso che ne analizzeremo un po’ di più“.