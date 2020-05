L’inaspettata decisione di Ruby Rose di lasciare Batwoman dopo una sola stagione ha creato grandi discussioni nel mondo del web. Intanto Stephanie Beatriz di Brooklyn Nine-Nine si è candidata per il ruolo in vista della seconda stagione. CW infatti andrà avanti e sta già lavorando al recast del ruolo principale. Beatriz ha scritto su Twitter che “legge tutto su Batwoman“, sottolineando di essere una fan sfegatata del personaggio e di essere disposta a trasferirsi a Gotham per interpretarlo.

*reads everything about Batwoman — Stephanie Beatriz (@iamstephbeatz) May 20, 2020

Beatriz interpreta Rosa Diaz nella commedia della NBC Brooklyn Nine-Nine. Quest’ultima è un detective di Brooklyn e la storia del suo personaggio non è così diversa da quella di Kate Kane. Nella quinta stagione, Rosa inizialmente nasconde la verità sulla sua sessualità. Tuttavia, alla fine rivela tutto al detective Boyle, dichiarando: “Sto uscendo con una donna”.

Brooklyn Nine-Nine ha vinto due Golden Globe nel 2014: uno come Miglior serie commedia o musicale e l’altro a Andy Samberg come Miglior attore in una serie commedia. In ogni stagione vi è un episodio intitolato “Halloween”, incentrato su una gara tra i protagonisti. La prima edizione è stata vinta da Jake, la seconda dal capitano Holt, la terza da Amy, la quarta da Gina, la sesta da Terry e la settima da Rosa.

Stephanie Beatriz è stata sostenitrice della comunità LGBT

Nella vita reale Stephanie Beatriz è una sostenitrice della comunità LGBT e la sua storia in uscita su Brooklyn Nine-Nine è stata celebrata come rappresentazione della bisessualità. Ritornando all’abbandono di Ruby Rose, l’attrice non ha fornito spiegazioni riguardo la sua decisione. “Ho preso la difficile decisione di non ritornare come Batwoman la prossima stagione“, ha detto Ruby Rose, per poi chiarire che: “Non è stata una decisione presa alla leggera in quanto rispetto molto il lavoro di tutto il cast, della crew e di tutti quelli coinvolti nella produzione, sia a Vancouver che a Los Angeles”.