Brooklyn Nine-Nine, il cast dice addio alla serie

La NBC ha annunciato giovedì che la serie Brooklyn Nine-Nine terminerà con la sua prossima ottava stagione. La commedia poliziesca guidata da Andy Samberg si concluderà durante la stagione di trasmissione 2021-22, chiudendo le porte al 99° distretto. La pandemia di coronavirus in corso ha causato ritardi nella produzione dell’ultima stagione che avrà dieci episodi. Quando è arrivata la notizia della fine dello show, le star di Brooklyn Nine-Nine e il co-creatore Dan Goor hanno condiviso bei ricordi del tempo trascorso insieme.

"The way I see it, if this is to be our last ride then let us go out in a blaze of glory." pic.twitter.com/HBVVV5cRJc — Brooklyn Nine-Nine (@nbcbrooklyn99) February 11, 2021

I ricordi dei membri del cast

In una dichiarazione pubblicata sul Brooklyn ufficiale Nine-Nine Twitter, Goor ha ricordato quando ha lanciato lo spettacolo con il co-creatore Mike Schur. “Terminare lo spettacolo è stata una decisione difficile, ma alla fine abbiamo ritenuto che fosse il modo migliore per onorare i personaggi, la storia e i nostri spettatori”, ha scritto. “So che alcune persone saranno deluse dal fatto che finisca così presto, ma onestamente, sono grato che sia durato così a lungo.” Melissa Fumero, che interpreta Amy Santiago, ha detto che far parte dello spettacolo è stata “una delle più grandi gioie”. Poi ha espresso gratitudine per tutti i membri del team Brooklyn Nine-Nine, aggiungendo che ora non è il momento per le emozioni. “Abbiamo ancora un’intera stagione da girare!” ha scritto.

Il direttore della fotografia Rick Page ha ricordato il suo tempo nello show della NBC con un post su Instagram che mostrava il set. “Tramonto su Brooklyn”, ha sottotitolato la sua foto. Tra gli altri membri del team Brooklyn Nine-Nine che condividevano la loro gratitudine per la serie c’erano Terry Crews, Dirk Blocker e Dewayne Perkins. Per ora non ci sono informazioni ufficiali su quando arriverà l’ottava stagione, ma sembra praticamente certo che si parlerà della prossima annata televisiva, cioè quella 2021-22.