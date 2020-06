Brooklyn Nine-Nine sta riscrivendo le trame della Stagione 8 sulla scia delle proteste del Black Lives Matter. “Il nostro show-runner Dan Goor, aveva già pronto quattro episodi e li ha gettati nel cestino”, ha dichiarato Access Star alla star della serie Terry Crews. “Dobbiamo ricominciare da capo. Al momento non sappiamo quale direzione prendere”.

Il cast e la troupe dello spettacolo della NBC si sono seduti per discutere di come la commedia, che segue un gruppo di agenti di polizia a New York City, possa adattarsi al mutevole panorama politico e culturale. “Abbiamo avuto confronti al riguardo e conversazioni profonde, speriamo di fare qualcosa che sarà veramente innovativo quest’anno”, ha dichiarato Crews. “Abbiamo un’opportunità e prevediamo di utilizzarla nel miglior modo possibile”.

La notizia arriva poche settimane dopo che il cast e la troupe della serie hanno fatto una donazione di $ 100.000 alla National Bail Fund Network. “Il cast e lo showrunner di Brooklyn 99 condannano l’omicidio di George Floyd e sostengono le molte persone che protestano contro la brutalità della polizia a livello nazionale”, ha scritto il co-creatore Dan Goor su Twitter. “Insieme abbiamo fatto una donazione di $ 100.000 alla National Bail Fund Network. Ti invitiamo a cercare il tuo fondo di cauzione locale: la National Bail Fund Network è un’organizzazione che può condurti a loro. #Blacklivesmatter.”

Di recente annullata la serie tv Cops

NBC non è l’unica rete che apporta modifiche alla sua programmazione in risposta alle proteste. Paramount Network ha annullato la lunga serie di reality TV Cops un giorno dopo la messa in onda della premiere della stagione 33. Un programma simile, Live PD, è stato anche cancellato dalla rete A&E. Ora arriva quindi la decisione di Brooklyn Nine-Nine di riscrivere la stagione 8. Creata nel 2013 da Dan Goor e Michael Schur, le star di Brooklyn Nine-Nine sono: Andy Samberg, Andre Braugher, Stephanie Beatriz, Joe Lo Truglio, Terry Crews, Dirk Blocker e Joel McKinnon Miller.