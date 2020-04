Bruce Campbell consiglia il luogo ideale per la quarantena

La stella de La Casa (Evil Dead), Bruce Campbell, con un post su Twitter, ha consigliato il luogo ideale per affrontare la quarantena. Dalla nota casa di Amytiville a Hill House, nella foto si intravedono infatti alcune case e luoghi di serie horror nelle quali, effettivamente, ci sarebbe molto più di cui avere paura rispetto ad un virus.

Di seguito il tweet condiviso dall’attore:

For starters, it helps if the place has a dubious history. Must also be remote, rustic, with a long, creepy driveway. I’m thinking somewhere in the Southern US. https://t.co/mXQtB5MpN8 — Bruce Campbell (@GroovyBruce) April 7, 2020

Bruce Campbell ha condiviso un tweet della rivista horror Fangoria, chiedendo ai lettori quale fosse la loro posizione di quarantena ideale aggiungendo. “Per cominciare, aiuta se il posto ha una storia dubbia. Deve anche essere remoto, rustico, con un lungo vialetto inquietante”. Per il luogo: “Penso da qualche parte negli Stati Uniti meridionali”. Questo è solo l’ultimo riferimento dell’attore sulla pandemia. In precedenza infatti aveva condiviso un video messaggio ai suoi fan in cui in qualche modo incarnava il suo famoso personaggio di Ash Williams.

Bruce Campbell indica l’uomo giusto per interpretare Ash Williams

Di recente Bruce Campbell ha indicato nell’ex wrestler Punk l’uomo giusto per vestire i panni di Ash Williams nel franchise di Ash vs Evil Dead. Phillip Jack Brooks, meglio conosciuto come CM Punk, è un opinionista, attore, ex wrestler ed ex artista marziale misto statunitense, noto per i suoi trascorsi nella World Wrestling Entertainment (WWE) tra il 2006 e il 2014. Campbell, ritiratosi dal franchise dopo tre stagioni di Ash Vs. Evil Dead, dà dunque ai fan speranza di vedere presto una nuova versione del personaggio. Per lui è proprio l’ex wrestler l’uomo giusto: “Sai cosa? CM Punk è fantastico!”, ha scritto in un tweet. E ancora: “Dovrebbe interpretare un ragazzo in una serie horror di nome Nash, o Bash o Lash. Con tutto il rispetto, il nome Ash è come il miglior tavolo di un ristorante”.