Bruce Campbell ha un’idea per il nuovo Ash Williams

Bruce Campbell ha indicato nell’ex wrestler Punk l’uomo giusto per vestire i panni di Ash Williams nel franchise di Ash vs Evil Dead. Phillip Jack Brooks, meglio conosciuto come CM Punk, è un opinionista, attore, ex wrestler ed ex artista marziale misto statunitense, noto per i suoi trascorsi nella World Wrestling Entertainment (WWE) tra il 2006 e il 2014. Campbell, ritiratosi dal franchise dopo tre stagioni di Ash Vs. Evil Dead, dà dunque ai fan speranza di vedere presto una nuova versione del personaggio. Per lui è proprio l’ex wrestler l’uomo giusto: “Sai cosa? CM Punk è fantastico!”, ha scritto in un tweet. E ancora: “Dovrebbe interpretare un ragazzo in una serie horror di nome Nash, o Bash o Lash. Con tutto il rispetto, il nome Ash è come il miglior tavolo di un ristorante”.

You know what? CM Punk is great! He should play a guy in a horror series named Nash, or Bash, or Lash. With all due respect, the name Ash is, like the best table at a restaurant, reserved. https://t.co/IwFidPQRDv — Bruce Campbell (@GroovyBruce) March 4, 2020

Evil Dead, i dettagli del franchise

Il franchise di Evil Dead è stato avviato per la prima volta dal regista Sam Raimi. Il tutto insieme all’attore Bruce Campbell e a molti altri che stavano cercando di creare un fantastico film horror con un budget limitato. Con il successo dell’originale, la serie garantì sequel sotto forma di Evil Dead 2 e Army of Darkness, ottenendo persino una serie televisiva su Starz in Ash Vs. Evil Dead. Fa parte della saga de La casa (Evil Dead) e si colloca come seguito della trilogia di Sam Raimi, nonostante gli eventi del terzo capitolo di quest’ultima, L’armata delle tenebre non vengano mai esplicitamente menzionati per via di alcuni problemi di copyright.

Nel 2013 è stato rilasciato un remake del franchise basato su un nuovo gruppo di personaggi che si imbattono nel Libro dei morti. Potrebbe però esserci una nuova avventura all’orizzonte. Lo stesso Bruce Campbell, al Fan Expo di Vancouver, ha dichiarato: “Stiamo producendo altri film su Evil Dead. Forse uno alla fine di quest’anno”. Per poi sottolineare come: “Sam Raimi ha scelto il ragazzo successivo per realizzare un altro film inquietante di Evil Dead. Semplicemente non avrà Ash. Ci sono altre storie da raccontare”.