Bruce Campbell è a Londra per un cameo in Doctor Strange?

Le riprese del secondo film di Doctor Strange sono attualmente in corso a Londra e dintorni. Per coincidenza, anche Bruce Campbell è in città, il che ha portato ad alcune speculazioni sul fatto che alla fine abbia ottenuto un ruolo nella produzione di Doctor Strange. Poco dopo che Sam Raimi ha preso le redini di Multiverse of Madness lo scorso anno, la star di Ash vs Evil Dead ha subito fatto pressioni per un ruolo (d’altronde lui e Raimi sono collaboratori molto frequenti). In un video condiviso domenica mattina su Twitter, Campbell ha mostrato di trovarsi a Londra in un appartamento per rispettare la quarantena. Considerando che siamo ancora nel pieno di una pandemia e che i voli sono consentiti per motivi strettamente lavorativi, il tutto porta a pensare che si trovi lì per girare qualcosa.

Quarantine short film #1: London intersection. pic.twitter.com/JYXAmubLTR — Bruce Campbell (@GroovyBruce) February 21, 2021

Bruce Campbell e la sua candidatura

Quasi un anno fa, Bruce Campbell palesò il desiderio di essere protagonista nello show. “Hey, di sicuro dovrà pur esserci qualche personaggio in grado di fronteggiare il buon Dottore…”, scrisse. Considerando il rapporto di amicizia tra i due e il fatto che l’attore sia apparso in quasi tutte le pellicole di Raimi, già all’epoca tutte le strade portavano ad una sua presenza. D’altronde è ben chiaro il desiderio di Campbell di esserci e proprio nei panni del cattivo.

La colonna sonora del secondo capitolo di Doctor Strange sarà affidata a Danny Elfman. La conferma viene proprio dallo stesso Elfman che lo ha rivelato durante un’intervista a Inverse. “Sto iniziando a lavorare alla pre-produzione di Doctor Strange 2 diretto da Sam Raimi. Anche se inizierò a lavorarci effettivamente fra qualche mese, ci sono pezzi di musica registrata di cui hanno bisogno per i set” ha dichiarato. La data ufficiale di uscita del film è al momento fissata al 25 marzo 2022.