A causa di un attacco cardiaco è venuto a mancare all’età di 89 anni Buck Henry, sceneggiatore, attore e regista statunitense. Henry era noto soprattutto per aver scritto insieme a Calder Willingham la sceneggiatura del film del 1967 Il laureato, pellicola diventata un classico del cinema mondiale. Lo show è basato sull’omonimo romanzo di Charles Webb. Altro grande successo scritto da Henry è “Ma papà ti manda sola?” (1972) del regista Peter Bogdanovich, ancora con Barbra Streisand e Ryan O’Neil. Nella sua carriera ha inoltre recitato in diversi film. Tra gli altri ricordiamo Comma 22, Taking Off e Il paradiso può attendere.

Buck Henry, carriera e successi

Buck Henry fu anche autore della serie tv Get Smart, con Mel Brooks, che lo portò a vincere un Emmy nel 1967. Nota anche la partecipazione a diverse puntate delle prime edizioni del programma televisivo Saturday Night Live: spesso come spalla di John Belushi. Ritornando al grande successo che lo ha lanciato, Il laureato, è un film del 1967 diretto da Mike Nichols, basato sul romanzo omonimo di Charles Webb. Nel 1996 è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti d’America.

Nel 1998 l’American Film Institute l’ha inserito al settimo posto della classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi, mentre dieci anni dopo, nella lista aggiornata, è sceso al diciassettesimo posto. Rimasta celebre la colonna sonora cantata di Simon & Garfunkel. In occasione del film, Mondadori pubblicò il libro di Webb nella collana Medusa, usando un fotogramma per copertina (la Bancroft impellicciata, con Hoffman in secondo piano). Il testo fu poi ripubblicato nella collana Oscar (1973) ed è tuttora nel catalogo della casa editrice.