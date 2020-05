Bugs Bunny festeggia 80 anni e per festeggiare riceve un canale interamente dedicato alle avventure sue e dei suoi amici. A partire dal 4 giugno infatti, Boomerang+1, numero 610 della piattaforma Sky, diventa Looney Tunes Channel. Questa trasformazione sarà l’occasione perfetta per tuffarsi nel mondo di queste stelle dell’animazione e celebrare degnamente il compleanno della loro icona più nota.

Bugs Bunny, un canale speciale per festeggiare i suoi 80 anni

Correva l’anno 1940 quando il coniglio Bugs ha fatto il suo debutto, cambiando il mondo dell’animazione. Questo personaggio (e i Looney Tunes in generale) ha imposto un nuovo passo, staccandosi dal tono dei cartoni animati visti fino a quel momento. Il coniglio ha allargato i confini dello stile, proponendo un nuovo tipo di avventure, con un taglio decisamente più irriverente.

Proprio questa fu la chiave del suo successo, che lo ha reso un personaggio carismatico e amato in tutto il mondo. Sono stati tantissimi i riconoscimenti che ha ottenuto nella sua carriera, fra cui l’onore di essere il primo cartone animato protagonista di un francobollo americano. Soprattutto però si ricordano le tre Nomination agli Oscar per le sue avventure, con la vittoria per Knighty Knight Bugs o Il cavaliere Bugs in Italia.

Nel corso della programmazione del pop-up channel non ci saranno però solo le avventure del buffo coniglio. Si potranno infatti trovare tantissimi episodi dedicati ai vari membri della sgangherata banda dei Looney Tunes. Ogni giorno poi, alle 16.00 e alle 21.00 ci saranno speciali maratone incentrate su personaggi come Taz, Daffy Duck, Titti, Silvestro e tutti gli altri. Alle 13.00 e alle 19.00 toccherà invece ai film d’animazione che hanno visto protagonisti i Looney Tunes, dai più recenti a quelli del passato.

E voi, siete pronti a celebrare gli 80 anni di Bugs Bunny? E allora ricordatevi l’appuntamento con Looney Tunes Channel, dal 4 al 14 giugno al canale 610 di Sky.