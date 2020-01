Burger King: il nuovo spot ironizza su una scena di Joker

In uno spot pubblicitario diffuso nelle ultime ore, la nota catena di fast food Burger King ha ironizzato su una scena tratta dal film Joker.

Eccolo qui:

Nello spot, condiviso dall’account ufficiale You Tube di Burger King, viene pubblicizzata un’offerta dedicata a tutti gli abitanti del Bronx, New York, nata da una collaborazione con il servizio di consegna a domicilio Uber Eats.

Coloro che vivono nel Bronx, infatti, inserendo il codice nell’apposito campo dell’applicazione Uber Eats potranno ricevere in regalo un hamburgher Whopper.

A seguito dell’enorme successo della pellicola, gli abitanti del quartiere hanno lamentato di essere stanchi del flusso continuo di fan e appassionati che giungono fino a West 167th St, tra Anderson e Shakespeare Avenue, per scattarsi una foto in una delle location più iconiche del film.

I f you live in the Bronx, use the code “KINGSTAIRS” on Uber Eats to get a free Whopper… and put on an happy face.

Sin dal suo debutto nelle sale cinematografiche statunitensi, Joker, con la regia di Todd Phillips e la partecipazione di attori del calibro di Joaquin Phoenix (Quando l’amore brucia l’anima – Walk the Line, Two Lovers, The Yards), Robert De Niro (Taxi Driver, Il padrino, Toro scatenato, The Irishman) e Frances Conroy (American Horror Story, Six Feet Under), ha fatto parlare di sé. Al box office globale ha totalizzato più di un miliardo di dollari.

Pochi giorni fa, Joaquin Phoenix – Joker nel film omonimo – è stato arrestato dalla polizia assieme a Martin Sheen e ad altri attivisti durante una protesta contro i cambiamenti climatici tenutasi a Washington D. C. Il celebre attore, classe 1974, sarebbe stato rilasciato dopo poche ore.

Gli Academy Awards

Ricordiamo che Joker ha ricevuto ben 11 nomination agli Oscar di quest’anno. Tra queste anche quella per il Miglior Film e quella per il Miglior attore protagonista. Qui potete scoprirle tutte.