Cambio di regia per la serie su The Last of Us

La serie televisiva di HBO The Last of Us ha cambiato i registi. Secondo The Hollywood Reporter, il regista russo Kantemir Balagov è stato reclutato per dirigere il pilot dello show. Sostituisce il regista originale Johan Renck, che ha dovuto abbandonare a causa di un conflitto di programmazione. Craig Mazin, co-creatore di Renck e HBO The Last of Us, aveva già collaborato alla miniserie Chernobyl della rete. I crediti di Balagov come regista includono il film drammatico sul rapimento in lingua russa Closeness and Beanpole, uno show ambientato poco dopo l’assedio di Leningrado nella seconda guerra mondiale. Entrambi i film hanno vinto il Premio FIPRESCI del Festival di Cannes nel concorso Un Certain Regard nei rispettivi anni di uscita.

In sviluppo anche Uncharted

Beanpole è stato anche selezionato come candidato russo per l’Oscar al miglior lungometraggio internazionale nel 2020, ma non ha ricevuto una nomination. L’adattamento dell’omonimo videogioco best-seller di Naughty Dog, The Last of Us della HBO ha ricevuto un ordine ufficiale per la serie nel novembre 2020. È sviluppato da PlayStation Productions, uno studio interno che Sony ha lanciato per funzionare in TV programmi e film basati sui videogiochi dell’azienda nel maggio 2019. PlayStation Productions sta anche lavorando al prossimo film d’azione Uncharted con Tom Holland e Mark Wahlberg.

Durante un’intervista il mese scorso, il presidente e amministratore delegato di Sony Pictures Entertainment Tony Vinciquerra ha rivelato che attualmente ci sono tre film e sette serie TV basati sui titoli dei videogiochi PlayStation di Sony in fase di sviluppo. Oltre a The Last of Us e Uncharted, c’è anche un film Metal Gear Solid in pre-produzione. Oscar Isaac interpreterà Solid Snake nel film. Di recente, in un video prodotto per il Consumed Electronic Show (CES) del 2021, il presidente e CEO di PlayStaton Jim Ryan ha affermato che The Last of Us e Uncharted saranno solo il primo di numerosi adattamenti di videogiochi dell’azienda. “Questo è solo l’inizio dell’espansione della nostra narrazione nei nuovi media e in un pubblico ancora più ampio”, ha aggiunto.