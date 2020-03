Canali Fox, le novità di Marzo 2020

I vari canali firmati Fox presenteranno a Marzo 2020 delle interessanti novità e le ultime stagioni di alcune tra le serie più amate dai fan:

FOX, le novità di Marzo 2020

HOMELAND 8 – ULTIMA STAGIONE

Dopo ben 10 anni di riprese, 8 stagioni e 5 Golden Globes vinti Hmeland arriva al suo epilogo con l’ottava e ultima stagione: dal 9 marzo su Fox ( canale 112 di Sky) andrà in onda in prima visione assoluta la serie ha rivoluzionato il genere spy thriller sul piccolo schermo. Questo sarà infatti il capitolo finale dell’adrenalinica saga con protagonista Claire Danes: la settima stagione ha narrato gli eventi legati agli sviluppi della politica contemporanea americana. Inumerevoli i riferimenti alle relazioni fra gli Stati Uniti e la Russia, sotto il mandato del presidente Donald Trump. Nell’ultima stagione di Homeland verrà invece ripreso il tema centrale dei primi episodi con la lotta al terrorismo islamico in America, che si sposterà in Afghanistan. Saul (Mandy Patinkin) dovrà affrontare una difficile negoziazione di pace con i Talebani e avrà bisogno dell’aiuto di Carrie (Claire Danes), ma la brillante spia protagonista della serie è ancora profondamente turbata dai durissimi mesi di prigionia in Russia.

MODERN FAMILY 11 – ULTIMA STAGIONE

Dopo ben 22 Emmy Awards e un Golden Globe, Modern Family ha raggiunto la sua undicesima e ultima stagione: i nuovi episodi verranno trasmessi in prima visione assoluta dal 13 marzo ogni venerdì alle 21.00 su Fox (Canale 112 di Sky). L’ultimo capitolo di questa serie, composta da 18 episodi, sarà un lungo addio ai membri della famiglia Pritchett: con lo stile del falso documentario, la serie seguirà per l’ultima volta le vicende dei tre nuclei familiari che rappresentano la convivenza di culture, etnie e sessualità diverse nelle moderne famiglie allargate. L’undicesima stagione racconterà l’ultimo Halloween, l’ultimo Giorno del Ringraziamento e l’ultimo Natale sul piccolo schermo. In 11 anni i protagonisti sono cambiati e cresciuti, rappresentando la quotidianità di una famiglia americana moderna del ventunesimo secolo: al centro della narrazione ora ci sono i nipoti del capostipite Jay Pritchett (Ed O’Neill, nominato a due Golden Globes per la serie Sposati con figli). L’ultimo episodio della decima stagione si è infatti concluso con la nascita dei gemelli di Haley (Sarah Hyland, Scary Movie 5): nell’undicesima gli eventi seguiranno la vita della neo-mamma mentre i membri più giovani della famiglia saranno di nuovo alle prese con i loro infiniti problemi di cuore.

L’UOMO DI CASA 8

Un nuovo capitolo delle divertentissime avventure della famiglia Baxter arriva in prima visione assoluta su Fox (canale 112 di Sky) ogni venerdì alle 21.50. Ne L’uomo di casa Tim Allen vestirà i panni di Mike Baxter, marito e padre di tre figlie, uomo “in trappola” in una casa dominata dalle donne.

FoxLife

EMPIRE 6

Dall’8 marzo torna su FoxLife EMPIRE il musical-drama che vanta la vittoria di ben 26 premi internazionali e 101 nominations. La sesta ed ultima stagione narrerà l’epilogo della storia della famiglia Lyon e del suo impero musicale. Al centro dei nuovi episodi ci sarà il rapporto tra Cookie (Taraji P. Henson, Il curioso caso di Benjamin Button) e Lucious (Terrence Howard, Iron Man): saranno in grado di riunire la famiglia? In questa sesta ed ultima stagione, nel cast è stata purtroppo confermata l’assenza di Jussie Smollett.

FoxCrime

THE BLACKLIST 7

Nata nel 2013, The Blacklist che racconta il rapporto tra Raymond “Red” Reddington (James Spader), uno dei più pericolosi criminali in fuga dall’FBI, e l’analista federale Elizabeth “Lizzie” Keen (Megan Boone). The Blacklist torna su FoxCrime con la sua settima stagione da venerdì 20 marzo alle 21.05.

National Geographic

COSMOS: ODISSEA NELLO SPAZIO 2

Torna una nuova stagione di Cosmos: Odissea nello Spazio con l’iconico astrofisico Neil deGrasse Tyson. In onda su National Geographic (canale 403 di Sky) il lunedì alle 21:55 dal 9 marzo, in questi nuovi episodi saremo i protagonisti di un viaggio nel tempo alla scoperta degli uomini e delle donne che hanno sacrificato tutto in nome della ricerca scientifica. Verremo trasportati nel luogo dove potrebbe aver avuto inizio la vita sulla Terra, in un viaggio tra i mondi antichi dei nostri antenati e quelli futuribili dei nostri discendenti. Composta di 13 episodi, questa stagione di Cosmos: Odissea nello spazio è stata girata in 11 Paesi diversi coinvolgendo più di mille persone.

STUPIDI AL QUADRATO 8

Sempre su National Geographic, il sabato e la domenica alle 20.00 dal 7 marzo: Cosa può andare storto quando si costruisce una torre di champagne o quando si decide di fare snowboard senza neve? Torna una nuova stagione di Stupidi al Quadrato, in onda il sabato e la domenica alle 20.00 dal 7 marzo. In compagnia di Dallas Campbell scopriremo in un mix tra scienza e follia, i principi scientifici alla base di alcuni dei fallimenti più divertenti.

Un ricco palinsesto da parte di Fox perfetto per intrattenerci durante Marzo 2020 (senza considerare le novità che ci sta producendo per il futuro).