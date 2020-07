Un annuncio che dispiacerà a moltissimi appassionati di serie TV. Le terrificanti avventure di Sabrina è stata cancellata da Netflix e la quarta stagione in arrivo nei prossimi mesi sarà l’ultima. La notizia è arrivata nelle ultime ore insieme alle prime informazioni su ciò che attende i fan dello show negli episodi in arrivo.

Lo show, basato sul rilancio fumettistico del personaggio a cura di Roberto Aguirre-Sacasa (anche ideatore della serie TV) ha fatto il proprio debutto nell’ottobre del 2018. All’epoca fu un ottimo successo per Netflix, creandosi un discreto seguito che ne ha permesso il rinnovo per diverse altre stagioni, chiamate parti dalla piattaforma. Ai primi episodi ha infatti fatto seguito uno speciale invernale, uscito a dicembre, per poi tornare con nuove puntate ad aprile. A inizio anno la serie era arrivata sulla piattaforma con un’ulteriore parte e ora si attende il debutto della quarta.

Al centro della serie TV si trova ovviamente Sabrina Spellman, una strega che vive a Greendale insieme alle zie Hilda e Zelda e al cugino Ambrose agli arresti domiciliari. Al contrario della serie TV realizzata a cavallo degli anni 2000, lo show Netflix non era improntato alla comedy ma più al drama, con una maggiore presenza di elementi horror fin dall’inizio. Proprio questo fu uno degli aspetti più apprezzati della versione proposta dalla piattaforma.

Di seguito potete trovare la sinossi della quarta (e ultima) parte di Le terrificanti avventure di Sabrina:

Nel corso degli otto episodi della quarta parte, i Terrori di Eldritch caleranno sopra Greendale. La congrega dovrà affrontare le terrificanti minacce una a una (Lo Strano, Il Ritornato, L’Oscurità, per citarne alcuni) tutto per arrivare a… Il Vuoto, che è la Fine di Tutte le Cose. Mentre le streghe muovono guerra Nick, con l’aiuto del Fright CLub, inizia a ritrovare la strada per conquistare il cuore di Sabrina, ma sarà ancora in tempo?

Cosa ne pensate? Siete dispiaciuti per il fatto che la serie su Sabrina sia stata cancellata?