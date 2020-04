Cancellato il festival internazionale dell’animazione di Annecy

L’edizione 2020 del festival internazionale di animazione di Annecy è stata ufficialmente cancellata a causa del coronavirus. L’organizzazione, attraverso un comunicato, ha spiegato di voler puntare su una versione online. Slittano invece al 2021 i festeggiamenti per il sessantesimo anniversario del Festival.

Di seguito le parti più rilevanti del comunicato ufficiale. “Cari amici dell’Annecy International Animation Film Festival e Market, è con enorme delusione che siamo rassegnati a cancellare l’edizione Annecy 2020”. Una scelta responsabile: “Ma oggi, la logica e la situazione internazionale ci obbligano ad agire con lucidità e responsabilità”. Visto che: “Annecy è una festa, una “riunione di famiglia”. Non possiamo celebrare l’animazione e il nostro 60° anniversario quando alcuni di voi non potrebbero essere in grado di partecipare”.

L’anniversario verrà celebrato a giugno 2021

L’organizzazione opterà quindi per una versione online. “Questi incoraggiamenti ci motivano a offrire una versione online di Annecy 2020 che consentirebbe l’accesso a opere esclusive e contenuti originali, nonostante le circostanze attuali”. Si partirà a metà aprile: “La selezione ufficiale sarà annunciata il 15 aprile; poi pubblicheremo un’offerta che sarà elaborata e all’altezza delle aspettative dei nostri fan del festival e dei fedeli professionisti di Mifa”. Per l’anniversario invece: “Il team si mobilita per questo progetto, quindi ci vediamo nei prossimi giorni e dal 14 al 19 giugno 2021 per celebrare finalmente, come dovrebbe essere, il 60° anniversario del Festival e l’animazione africana, ad Annecy”. Il programma di Annecy 2020 sarà online a fine aprile.

Il Festival internazionale del film d’animazione di Annecy è una kermesse dedicata al cinema d’animazione. Il festival si svolge agli inizi di giugno dal 1960, anno in cui si decise di organizzare la terza edizione delle “giornate internazionali del cinema d’animazione. Organizzato inizialmente ogni anno, dall’edizione del 1963 divenne biennale fino al 1997 quando la cadenza ritornò annuale. Il festival si sviluppa come competizione prevedendo l’assegnazione di premi distribuiti all’interno di cinque categorie. Lungometraggio, cortometraggio, film TV e su commissione. Oltre a film elaborati come prova d’esame e premi speciali.