È stato cancellato il MagicFest di Torino. Ne dà l’annuncio ChannelFireball, organizzatore dell’evento. A causa dei numerosi casi di coronavirus nel nord Italia, il MagicFest è annullato per ragioni di sicurezza. Gli organizzatori stanno cercando nuovi luoghi in Europa dove possa svolgersi l’evento. Le date sono ancora tutte da decidere.

Il tweet di ChannelFireball

An Update on MagicFest Turin: The safety of MagicFest attendees is of the utmost importance to us and we have been monitoring the situation in Italy closely. Out of an abundance of caution, we are cancelling #MTGTurin. (1/2) — ChannelFireball (@ChannelFireball) February 28, 2020

A causa della situazione coronavirus in Italia, ChannelFireball ha deciso di cancellare il MagicFest di Torino. Gli organizzatori stanno valutando anche la situazione di Lione, ma questo evento non è considerato a rischio per ora. Il MagicFest è un grande evento dedicato a Magic: The Gathering. Ne avevamo parlato anche l’anno scorso, con la novità dei Mystery Booster.

Nonostante il MagicFest di Lione sia stato autorizzato, gli organizzatori vogliono prendere alcune precauzioni. Ad esempio, la presenza di un disinfettante per le mani e una collaborazione con la sede per mantenere igienizzati i luoghi di maggior frequentazione. Anche il personale conoscerà le misure preventive e i rivenditori conosceranno le indicazioni sull’igiene delle esposizioni, inoltre saranno presenti guide su come adottare un buon comportamento di prevenzione.

I partecipanti al MagicFest Torino sono dispiaciuti, ma comprendono le ragioni di sicurezza che impongono queste misure. Qualcuno, ad esempio, scrive: “è una sfortuna, ma una mossa intelligente. Grazie per pensare alla salute globale.” Un altro commento recita: “Capisco e lo accetto, ma sono comunque super triste, sarebbe stato il mio primo MagicFest… Ma la sicurezza innanzitutto, spero di poter partecipare l’anno prossimo.“

Durante i MagicFest sono previsti tornei Grand Prix, eventi secondari e a volte eventi Pro Tour. Dovrebbero essere presenti anche illustratori, artisti e cosplayer. Ci si può incontrare per giocare a Magic in qualunque formato, oppure sfidare persone appena conosciute, al di fuori di un contesto da torneo. Ovviamente l’evento principale resta il Grand Prix, tornei professionali con in palio denaro o punti Pro Tour.

Purtroppo per i fan italiani, il MagicFest di Torino è stato cancellato.