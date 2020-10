Candyman arriva ufficialmente nei cinema nel 2021

Dopo essere stato rimosso dal calendario di rilascio il mese scorso, il reboot di Candyman di Nia DaCosta e Jordan Peele ha finalmente una nuova data di rilascio. La Universal inizialmente ha dichiarato che sarebbe stato rilasciato nel 2021, ma ora arriva l’ufficialità. Il nuovo Candyman, che viene presentato come un “sequel spirituale” del film originale del 1992, arriverà nelle sale il 27 agosto 2021. Ricordiamo che DaCosta sta dirigendo la versione reboot di Candyman, che avrà come protagonista Yahya Abdul-Mateen II di Aquaman nel ruolo principale.

Nia DaCosta motiva la scelta

Il film originariamente avrebbe dovuto uscire nei cinema a giugno. Ha invece subito un primo rinvio a ottobre, all’inizio della pandemia. Peele ha prodotto il film e ha co-sceneggiato con DaCosta. Quando Candyman è stato ricollocato al 2021, DaCosta è andato su Twitter per spiegare ai fan perché mantenere un’uscita nelle sale piuttosto che rilasciare la pellicola su una piattaforma on-demand, come molti altri titoli della Universal. “Volevamo che l’orrore e l’umanità di CANDYMAN fossero vissuti in un collettivo, una comunità, quindi stiamo spingendo Candyman al prossimo anno, per garantire che tutti possano vedere il film, nelle sale, e condividere quell’esperienza”, ha scritto DaCosta .

Oltre ad Abdul-Mateen, Candyman è interpretato da Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett e Colmon Domingo. Il film è stato girato nell’autunno del 2019. “L’originale è stato un film di riferimento per la rappresentazione dei neri nel genere horror. Accanto a Night of the Living Dead, Il film è stato una grande ispirazione per me come regista”. Ha dichiarato il Peele che ha poi aggiunto: “Avere un nuovo talento audace come Nia al timone di questo progetto è davvero emozionante”. Per poi concludere “Siamo onorati di dare vita al prossimo capitolo del canone di Candyman e desiderosi di fornire al nuovo pubblico un punto di accesso alla leggenda di Clive Barker.”