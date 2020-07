Candyman e i sequel di Halloween rimandati ufficialmente

I fan dell’horror dovranno attendere ancora un po’ per Candyman di Nia DeCosta e i sequel di Halloween. Universal Pictures ha scelto infatti di sospendere le date di uscita di tutti e tre i film alla luce della pandemia di COVID-19 (coronavirus). Il debutto di Candyman è ora previsto per il 16 ottobre. Halloween Kills è stato rinviato di un anno intero al 15 ottobre 2021, mentre Halloween Ends sarà presentato in anteprima il 14 ottobre 2022. Carpenter ha pubblicato un post riguardo il ritardo dei sequel di Halloween sul suo account Twitter ufficiale. Universal ha anche rivelato che l’ultimo capitolo della serie The Purge, The Forever Purge, sarebbe stato presentato in anteprima il 9 luglio 2021.

I know you all have been looking forward to an update on the status of "Halloween Kills". Here it is: pic.twitter.com/EWivyipYgR

— John Carpenter (@TheHorrorMaster) July 8, 2020