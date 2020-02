Candyman: pubblicato il teaser trailer

In attesa di scoprire il trailer ufficiale che sarà rilasciato giovedì 27 febbraio, MGM ha diffuso il teaser trailer di Candyman. Parliamo del nuovo capitolo della celebre saga avviata nel 1992 da Bernard Rose. Prodotto da Jordan Peele in collaborazione con MGM/Universal e diretto da Nia DaCosta, lo show è stato definito un “sequel spirituale” della saga. La storia si svolgerà nel quartiere di Chicago dove la storia è partita. Ovvero nel violento e degradato Cabrini-Green dove è stato ucciso Candyman.

Candyman: Tony Todd nel cast

Nel film di Nia DaCosta, l’attore Tony Todd ritornerà nei panni dell’iconico personaggio accompagnato da uno sciame d’api e armato di uncino. Un personaggio capace di renderlo celebre in Candyman – Terrore dietro lo specchio (1992). La sceneggiatura di questo nuovo capitolo è a cura di Jordan Peele e Win Rosenfeld. Nel cast troviamo anche Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman), Colman Domingo, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett, Kyle Kaminsky, Nadia Simms e Aaron Crippen. La data di release USA è fissata per il 12 giugno del 2020.

Ricordiamo che Candyman – Terrore dietro lo specchio è un film del 1992 scritto e diretto da Bernard Rose e interpretato da Virginia Madsen, Tony Todd e Xander Berkeley. Il film si basa sul racconto The Forbidden di Clive Barker. Helen Lyle è una studentessa universitaria che conduce delle ricerche sul folklore moderno. Mentre intervista dei ragazzi a proposito delle loro superstizioni, viene a conoscenza di una leggenda conosciuta come Naceur, il figlio di uno schiavo che venne brutalmente torturato ed ucciso.

La leggenda racconta che se una persona guarda in uno specchio e ripete il nome “Candyman” per cinque volte, lo evocherà, ma a costo della propria vita. Helen è convinta che Candyman non possa esistere, ma quando lo chiama nel nostro mondo ha inizio una serie di omicidi che faranno sembrare lei colpevole agli occhi della polizia. Ora solo una persona può renderla libera: il temibile Candyman.