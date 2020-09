Cannes programma un evento speciale a ottobre

Gli organizzatori de Il Festival di Cannes hanno ancora in programma di onorare la Selezione ufficiale del 2020 tramite un evento di tre giorni. Il Palais des Festivals ospiterà un evento “Special Cannes”, che si svolgerà dal 27 al 29 ottobre e presenterà quattro film della selezione ufficiale di quest’anno, oltre a cortometraggi in concorso e film scolastici della Cinéfondation. L’evento sarà aperto al pubblico. Nel frattempo, una giuria assegnerà la Palma d’Oro per i cortometraggi e i premi Cinéfondation.

Il direttore del Festival molto felice dell’iniziativa

“La raccolta di quattro film della selezione ufficiale, il concorso di cortometraggi, il concorso della scuola di cinema e le cene e gli incontri incarnano la felicità che sentiremo tutti insieme a Cannes in ottobre“, ha detto il direttore del festival Thierry Frémaux. “I film della selezione ufficiale sono attualmente proiettati per i cinefili in Francia, in Europa e in tutto il mondo. È un grande segnale vederli fare scalo a Cannes, prima di rivolgere la nostra attenzione alla stagione 2021″.

Organizzato con il Comune di Cannes, il mini festival si aprirà con “Un triomphe” (The Big Hit!) Di Emmanuel Courcol, alla presenza della star Kad Merad insieme ad altri cast e troupe. Si concluderà con “Les Deux Alfred” (The French Tech) di Bruno Podalydès, alla presenza del regista e dell’attore protagonista Sandrine Kiberlain. Sono inoltre proiettati “Asa Ga Kuru” (True Mothers) del regista giapponese e Naomi Kawase regolare a Cannes. Così come “Beginning,” il debutto della regista georgiana Dea Kulumbegashvili, che ha vinto la Concha de oro come miglior film al 68esimo San Sebastián Festival Internazionale del Film.

Pierre Lescure spiega l’iniziativa

Pierre Lescure, presidente del Festival de Cannes, ha dichiarato: “Siamo felicissimi di vedere il festival ospitato dal municipio di Cannes in ottobre, così come ci dispiaceva non aver goduto della sua compagnia a maggio”. Per poi aggiungere: “Grazie a questa collaborazione verranno proiettati sulla Croisette i film della Selezione Ufficiale. Questo è il nostro modo di essere a Cannes, al fianco della sua popolazione e di tutti i professionisti con cui lavoriamo fianco a fianco ogni anno”.

David Lisnard, sindaco di Cannes, ha aggiunto: “Volevamo che la presenza del Festival de Cannes nel 2020 simboleggiasse la nostra lotta a nome del settore degli eventi, che fornisce da vivere a centinaia di famiglie, nonché l’impatto culturale per la nostra città”. Infine l’organizzazione ha confermato le date del festival del prossimo anno dall’11 al 22 maggio.