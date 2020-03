Cannes è stato solo rimandato, per ora

Da giorni una domanda vibra nella mente di professionisti del cinema e appassionati: vista la situazione il Festival di Cannes sarà rimandato? Il ben noto evento legato alla settima arte, uno dei più importanti al mondo infatti, avrebbe dovuto tenersi fra poche settimane. Con tutte le notizie di contagi, quarantene e rinvii però sembrava probabile un possibile spostamento, se non addirittura la cancellazione. Nei giorni scorsi è trapelato anche un rumor in merito, poi smentito. Ma ora c’è una comunicazione ufficiale.

Cannes rimandato, l’organizzazione valuta le opzioni a disposizione

Nelle ultime ore sul sito ufficiale del Festival è arrivato l’annuncio in merito ai provvedimenti che si prenderanno. Il principale è ovviamente l’annullamento della manifestazione, almeno nelle date previste. In origine infatti l’evento si sarebbe dovuto tenere dal 12 al 23 maggio, ma vista la situazione attuale e lo stretto contatto tra enormi folle che implica l’evento non è assolutamente possibile proseguire con il programma iniziale.

Quindi, cosa succederà? Al momento non è dato saperlo. L’organizzazione sta infatti considerando tutte le opzioni che ha a disposizione. L’obiettivo è mantenerne la presenza in calendario e non far saltare l’edizione. Tuttavia al momento non si è ancora presa una decisione definitiva.

L’opzione più probabile riportata nel comunicato è che Cannes sia semplicemente rimandato a una data successiva. Per ora si punta a circa un mese e mezzo di rinvio, organizzando il Festival cinematografico tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. Sicuramente però ci saranno maggiori informazioni più avanti, quando la possibile situazione del contagio in quel periodo dell’anno sarà maggiormente delineata.

L’organizzazione ci tiene comunque a sottolineare la propria vicinanza a chi in questi giorni si trova colpito principalmente dall’emergenza. Il comunicato infatti si apre con queste parole:

“In questo momento di crisi sanitaria globale, i nostri pensieri vanno alle vittime del COVID-19 ed esprimiamo la nostra solidarietà con tutti coloro che stanno lottando contro la malattia“.