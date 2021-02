La canzone che abbiamo sentito alla fine dell’episodio 7 di WandaVision punta scalare le classifiche di Spotify. La theme song scritta dal duo Kristen-Anderson Lopez e Robert Lopez (autori della colonna sonora di Frozen e Coco) è destinata al successo. Ma contiene anche un gigantesco SPOILER sulla trama di WandaVision. Uno spoiler già evidente dal titolo. Quindi vi preghiamo di non leggere sotto questo avviso se non siete in pari con la serie.

SPOILER per la prima stagione di WandaVision

La canzone finale dell’episodio 7 di WandaVision arriva su Spotify

Non siamo sicuri se sia solo l’abilità dei compositori o una vera e propria magia, ma “Agatha All Along” resta nelle orecchie anche quando spegnete la TV. La canzone fa da tema per Agnes, la vicina di casa un po’ impicciona della coppia Wanda Maximoff e Visione. Ma che alla fine dell’episodio “Rompere la quarta parete” dello show su Disney+ si rivela essere Agatha Harkness, che nei fumetti è la strega mentore di Scarlett Witch.

Nemmeno il tempo di riprendersi dallo shock (se non avete sospettato di lei come noi leggendo degli easter egg di WandaVision) e parte una sigla da sitcom davvero geniale. “Agatha All Along” rilegge gli eventi più importanti della serie, dietro ai quali si scopre proprio lo zampino della strega. Potete ascoltarla qui come parte della playlist WandaVision: Episode 7 (Original Soundtrack).

Una melodia che ci ha stregati

In soli 60 secondi questa canzone è entrata nella testa di tutti gli spettatori. E anche nella cultura Nerd online. Infatti è passato solo un giorno prima che qualcuno ne abbia fatto un remix in versione hip hop/trap.

Ora però arriva la versione originale su Spotify potete godervi in loop la canzone finale dell’episodio 7, provando a stancarvene entro l’uscita del prossimo episodio di WandaVision. Anche se non abbiamo speranze che funzioni: Agatha ci ha stregato.