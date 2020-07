Capitan America: i Russo vorrebbero raccontare il suo viaggio nel tempo

Di tutti gli elementi della storia introdotti da Avengers: Endgame, il viaggio nel tempo è stato il più importante. Alla richiesta fatta ai fratelli Russo, se volessero esplorare il viaggio di Capitan America nel tempo, hanno dato una risposta interessante. Durante un’intervista con ComicBookMovie.com, a Joe e Anthony Russo è stato chiesto se avrebbero voluto raccontare la storia del viaggio di Capitan America nel tempo per riportare le Gemme dell’Infinito nei loro luoghi legittimi. Questa la risposta di Joe Russo: “Non so se debba essere raccontata, ma sarebbe una bella storia da raccontare, e ci piacerebbe raccontarla, ma penso che ci siano altre storie a cui pensare ora”.

Alla fine del film, Steve Rogers (Chris Evans) riporta le Gemme dell’Infinito al loro posto legittimo e sceglie di vivere una vita con il suo primo amore Peggy Carter (Hayley Atwell). I fan si sono chiesti cosa sia successo esattamente quando Steve ha fatto il suo viaggio, soprattutto considerando che il suo vecchio nemico Red Skull era il guardiano della Pietra dell’Anima.

Chris Evans ha nostalgia di Capitan America

Chris Evans ha detto addio al ruolo di Capitan America in Avengers: Endgame e, in una recente intervista, ha ammesso di avere già un po’ di nostalgia del mondo Marvel. Rispondendo alle domande di Backstage, l’attore ha parlato in primis di ciò che i fan speravano di sapere. Queste le sue parole: “C’erano queste enorme aspettative che avevano le persone nella propria mente, questa idea di chi era il personaggio, e bisognava rispettarla. Gli spettatori sono una parte di ciò che fa funzionare questi film”. Chiudere definitivamente con il personaggio è stato comunque un momento duro: “Ho assolutamente amato il mio periodo con la Marvel. Mi manca già, ma non posso negare che è davvero entusiasmante avere la totale libertà di poter dare spazio a qualsiasi cosa voglia il mio appetito creativo”.