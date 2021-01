Il figlio di Jack Kirby: “Capitan America è l’opposto di Donald Trump”

Se gli Stati Uniti fossero davvero nell’universo Marvel, cosa avrebbe fatto Capitan America durante l’assalto al Parlamento dei sostenitori di Donald Trump? Alcuni dei terroristi del Campidoglio probabilmente pensano che li avrebbe sostenuti, visto che indossavano magliette in cui chiamavano lo stesso Trump il loro “Capitan America”. Il figlio del creatore Jack Kirby, Neal, non è d’accordo. Anzi si indigna e scrive che “Capitan America è l’antitesi di Trump”.

Per Neal Kirby, Capitan America è l’opposto di Trump

Il 72enne Neal Kirby, figlio di uno dei “padri fondatori” del fumetto moderno Jack Kirby, non ha potuto sopportare di vedere uno dei simboli di suo padre assaltare il Campidoglio. Vedere in televisione l’assalto al Parlamento del 6 gennaio lo ha scioccato, come molti. Ma vedere alcuni dei manifestanti mostrare una maglietta in cui definivano Trump il loro “Capitan America” lo ha costretto a difendere l’eredità intellettuale del padre. Che ha creato un simbolo di patriottismo USA e non avrebbe mai accettato di vederlo invadere la casa della democrazia americana. Ha quindi affidato il suo pensiero a una breve lettera, condivisa su Twitter dal giornalista americano Jake Tapper.

Neal Kirby, the son of Captain America co-creator Jack Kirby, was distressed to see some of the January 6 terrorists/rioters wearing shirts with versions of his dad’s creation corrupted by the image of the outgoing president. His message to them: pic.twitter.com/RTH9UNs491 — Jake Tapper (@jaketapper) January 14, 2021

La lettera di Kirby ai terroristi che hanno attaccato il Parlamento

“Mio padre, Jack Kirby, insieme al suo partner Joe Simon, ha creato Capitan America nel 1941. Forse il simbolo di patriottismo più iconico dai tempi dello ‘Spirit of 1776’ [dipinto che richiama alla Rivoluzione Americana, ndr], Capitan America è un simbolo e un protettore della nostra democrazia e della giustizia da 79 anni. È stato creato da due ragazzi Ebrei di New York che odiavano i nazisti e odiavano i bulli. Capitan America difende i più deboli e, per come era scritta la storia, anche prima di guadagnare forza e poteri dagli scienziati dell’Esercito, ha sempre difeso il giusto, senza mai retrocedere.

A 72 anni, ho una memoria vivida di ogni evento politico e culturale dai tempi della rivoluzione di Castro a metà anni ’50. Se aggiungo le storie di mio padre, posso disegnare un quadro dei campi di battaglia nel nord della Francia attorno a Metz nel Seconda Guerra Mondiale. Tuttavia, gli eventi avvenuti al Campidoglio della nazione il 6 gennaio, un’insurrezione ispirata e fomentata dal nostro stesso presidente, saranno gli eventi che mi perseguitano per sempre.

Il disgusto per il merchandise di Trump come Cap

“Guardando gli orribili video dell’assalto al Campidoglio, ho notato che qualcuno aveva una maglietta Trump/Cap America! Sono rimasto basito e mortificato. Credo di aver persino visto di sfuggita qualcuno con uno scudo di Capitan America. Una breve ricerca Google mi ha rivelato che Trump come Capitan America in magliette, poster e persino una bandiera! Queste immagini sono disgustose e fuori luogo. Capitan America è l’assoluta antitesi di Donald Trump. Se Capitan America è generoso, Trump è egoista. Capitan America lotta per la sua nazione e la democrazia, mentre Trump lotta per il potere personale e l’autocrazia. Se Capitan America difende l’uomo comune, Trump difende i potenti e privilegiati. Capitan America è coraggioso, Trump un codardo. Non potrebbero essere più differenti.

Mio padre Jack Kirby e Joe Simon, creatori di Capitan America e veterani della Seconda Guerra Mondiale, sarebbero disgustati da queste immagini. Queste immagini sono un insulto alla memoria di entrambi. Se Donald Trump avesse le qualità e il carattere di Capitan America, la Casa Bianca sarebbe un simbolo luminoso di verità e integrità, non una fogna fetente di bugie e ipocrisia. Molti dei nostri presidente hanno condiviso i propri valori con Capitan America. Donald Trump non è fra di loro”.

Un’altra condanna “Nerd” al presidente

Il figlio di Jack Kirby non ha dubbi: se Capitan America fosse reale, l’assalto al Parlamento l’avrebbe fermato, non incitato. Neal Kirby non è la prima figura nel mondo Nerd a condannare Trump dopo l’attacco al Campidoglio. Arnold Schwarzenegger (che oltre a essere Terminator ha governato la California da Repubblicano) ha dichiarato Trump “il peggior Presidente di sempre”. Dopo l’estromissione dalle piattaforme social, sono sempre di più quelli che credono che il Presidente uscente abbia superato qualsiasi limite.