Captain Marvel 2: annunciata la data di uscita

Captain Marvel 2 sbarcherà nelle sale cinematografiche nel 2022. Tra le altre, la Disney ha annunciato che la data di uscita americana dello show sarà l’8 Luglio 2022. La pellicola vedrà Brie Larson rivestire i panni della supereroina da lei già interpretata nel 2019 nei film Captain Marvel e Avengers: Endgame. Ricordiamo che il primo capitolo è un film co-scritto e diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, rilasciato in DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD il 26 giugno 2019. Lo show ha fatto registrare incassi importanti.

Captain Marvel è ambientato nel 1995

Basato sul personaggio fumettistico della Marvel Comics Carol Danvers, è il ventunesimo film del Marvel Cinematic Universe. Il cast include Brie Larson nel ruolo di protagonista, accompagnata da Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace. Oltre a Lashana Lynch, Gemma Chan, Annette Bening, Clark Gregg e Jude Law. La storia, ambientata nel 1995, segue Carol Danvers nel suo percorso per diventare Capitan Marvel, dopo che la Terra è finita al centro di un conflitto tra due mondi alieni.

Di recente una scena tagliata di Captain Marvel ci mostra il vero aspetto della Suprema Intelligenza. Parliamo dell’entità superiore che nel film è interpretata da Annette Bening. Nella realtà il personaggio ha un aspetto inquietante. Come mostra uno screenshot della scena tagliata, la Suprema Intelligenza è un enorme testa verde. Ricordiamo che ha il potere di assumere l’aspetto delle persone più care, ammirate o stimate dal proprio interlocutore. L’immagine mostra la protagonista, interpretata da Brie Larson, di spalle allo spettatore, in piedi di fronte a una rappresentazione accurata dell’intelligenza artificiale. La scena tagliata fa parte del cofanetto Infinity Saga dei Marvel Studios. Una collezione in edizione limitata di film MCU da Iron Man a Spider-Man: Far From Home, composto da 23 film e numerose scene cancellate mai viste prima.