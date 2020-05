Captain Marvel 2 e New Avengers: una donna alla regia?...

Un nuovo rapporto suggerisce che la Marvel sta cercando di assumere una regista femminile per Captain Marvel 2 e il film New Avengers. Secondo Daniel Richtman, Michelle MacLaren è favorita nel dirigere entrambi i film, ma è una delle tante che sono state nominate come potenziali registe. La MacLaren è una nota regista e produttrice televisiva. Ha lavorato per serie TV come Breaking Bad, Game of Thrones, Westworld, The Walking Dead e The Leftovers. Chiunque sia la prescelta, sarebbe la quarta regista femminile a dirigere un film Marvel Cinematic Universe. Altri nomi sono Anna Boden, che ha co-diretto Capitano Marvel con Ryan Fleck, Cate Shortland, che ha diretto l’imminente Black Widow e Chloé Zhao, che dirige il film Eterni.

Il nuovo rapporto ci aggiorna dopo le indiscrezioni recenti secondo cui Captain Marvel 2 si collegherà direttamente al prossimo film dei Vendicatori. Mentre il sequel si concentrerà su Captain Marvel, creerà anche importanti eventi futuri, simili a Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War. Carol Danvers è stata vista per l’ultima volta in Avengers: Endgame al funerale di Tony Stark. Ha aiutato la squadra a sconfiggere Thanos e riportare le gemme perdute durante lo Snap. Non è chiaro se il sequel ripartirà dopo gli eventi di Endgame o servirà come prequel simile all’originale Captain Marvel e alla prossima Black Widow.

Captain Marvel 2 arriverà nei cinema l’8 luglio 2022

Scritto da Megan McDonnell e interpretato da Brie Larson, Captain Marvel 2 arriverà nei cinema l’8 luglio 2022. I registi di Avengers: Endgame, Anthony e Joe Russo, hanno condiviso un breve video dietro le quinte che mostra Brie Larson nel suo primo giorno nei panni dell’eroina Captain Marvel. Nel video – che dura circa quattro secondi – Larson sfoggia il costume all’interno della nave dei Guardiani della Galassia, il Benatar. L’attrice si avvicina per abbracciare Scarlett Johansson, mentre Chris Evans guarda con un sorriso.