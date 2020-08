Captain Marvel 2: svelata la regista del film

Captain Marvel 2 ha trovato ufficialmente un regista. L’indiscrezione arriva dai media americani che indicano in Nia da Costa la prescelta. Si tratta della prima donna di colore a dirigere un film del Marvel Cinematic Universe. La Da Costa è conosciuta ai più per aver diretto e co-sceneggiato l’imminente reboot di Candyman oltre a Little Woods. Al momento non si sa nulla della trama di Captain Marvel 2 diretto dalla regista Nida Da Costa, se non che la pellicola dovrebbe essere ambientata ai giorni nostri e non negli anni Novanta, come il primo film.

Kamala Khan in Captain Marvel 2?

Dopo aver incassato un miliardo di dollari al botteghino con il suo debutto, non sorprende che il franchise di Captain Marvel sia stato impostato come la prossima grande novità della MCU dallo studio. Intanto una nuova voce di MCU Direct afferma che il sequel del primo film presenterà personaggi chiave del Marvel Cinematic Universe, come Kamala Khan che sarà protagonista anche di una sua serie TV. Il portale prosegue anche affermando che il film sarà basato sulla trama di Secret Invasion. Il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha parlato dell’introduzione di Kamala nel Marvel Cinematic Universe qualche anno fa, spiegando che però avrebbe avuto la precedenza Carol Danvers.

Nei mesi scorsi i registi di Avengers: Endgame, Anthony e Joe Russo, hanno condiviso un breve video dietro le quinte che mostra Brie Larson nel suo primo giorno nei panni dell’eroina Captain Marvel. Nel video – che dura circa quattro secondi – la Larson sfoggia il costume all’interno della nave dei Guardiani della Galassia, il Benatar. L’attrice si avvicina per abbracciare Scarlett Johansson, mentre Chris Evans guarda con un sorriso. All’inizio del video si può distinguere una persona che sembra essere Don Cheadle – che interpreta War Machine – nell’angolo in basso a destra. L’attrice riprenderà il ruolo di Carol Danvers nel sequel di Captain Marvel che è attualmente previsto per l’8 luglio 2022.