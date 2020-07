Captain Marvel: arrivano nuove indiscrezioni sul sequel

Dopo aver incassato un miliardo di dollari al botteghino con il suo debutto, non sorprende che il franchise di Captain Marvel sia stato impostato come la prossima grande novità della MCU dallo studio. Intanto una nuova voce di MCU Direct afferma che il sequel del primo film presenterà personaggi chiave del Marvel Cinematic Universe, come Kamala Khan che sarà protagonista anche di una sua serie TV. Il portale prosegue anche affermando che il film sarà basato sulla trama di Secret Invasion. Il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha parlato dell’introduzione di Kamala nel Marvel Cinematic Universe qualche anno fa, spiegando che però avrebbe avuto la precedenza Carol Danvers.

Alla regia una donna per il sequel di Captain Marvel?

Un nuovo rapporto suggerisce che la Marvel starebbe cercando di assumere una regista femminile per Captain Marvel 2 e il film New Avengers. Secondo Daniel Richtman, Michelle MacLaren è la favorita per la direzione di entrambi i film, ma è una delle tante che sono state nominate come potenziali registe. La MacLaren è una nota regista e produttrice televisiva. Ha lavorato per serie TV come Breaking Bad, Game of Thrones, Westworld, The Walking Dead e The Leftovers. Chiunque sia la prescelta, sarebbe la quarta regista femminile a dirigere un film Marvel Cinematic Universe. Altri nomi sono Anna Boden, che ha co-diretto Capitano Marvel con Ryan Fleck, Cate Shortland, che ha diretto l’imminente Black Widow e Chloé Zhao, che dirige il film Eterni.

Il nuovo rapporto ci aggiorna dopo le indiscrezioni recenti secondo cui Captain Marvel 2 si collegherà direttamente al prossimo film dei Vendicatori. Mentre il sequel si concentrerà su Captain Marvel, creerà anche importanti eventi futuri, simili a Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War. Carol Danvers è stata vista per l’ultima volta in Avengers: Endgame al funerale di Tony Stark. Ha aiutato la squadra a sconfiggere Thanos e riportare le gemme perdute durante lo Snap. Non è chiaro se il sequel ripartirà dopo gli eventi di Endgame o servirà come prequel simile all’originale Captain Marvel e alla prossima Black Widow.