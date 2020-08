Captain Marvel: nel primo script Talos doveva morire

I film sui supereroi spesso subiscono una serie di evoluzioni quando viene concepita una sceneggiatura, a volte con conseguenti differenze drastiche dai piani originali rispetto a ciò che vediamo sullo schermo. La star di Captain Marvel, Ben Mendelsohn, ha recentemente raccontato che il suo personaggio, Talos, era inizialmente destinato a morire. Un cambio di rotta successivo ha però modificato i piani, aprendo alla possibilità di un suo ritorno in un film futuro. L’attore ha dichiarato che sarebbe entusiasta di interpretare ancora una volta lo Skrull in una nuova avventura. “Questo ha davvero superato le mie aspettative”, ha condiviso Mendelsohn con NME sull’esperienza di Captain Marvel. “[Talos] sarebbe morto intorno alla pagina 60 [nella sceneggiatura] originariamente ed è sopravvissuto, quindi ha fatto qualcosa di buono. Se quel mutaforma dovesse in qualche modo alzare nuovamente la sua brutta testa, farò del mio meglio per esserci”.

Scelto il regista di Captain Marvel 2

Captain Marvel 2 ha intanto trovato ufficialmente un regista. L’indiscrezione arriva dai media americani che indicano in Nia da Costa come la prescelta. Si tratta della prima donna di colore a dirigere un film del Marvel Cinematic Universe. La Da Costa è conosciuta ai più per aver diretto e co-sceneggiato l’imminente reboot di Candyman oltre a Little Woods. Al momento non si sa nulla della trama di Captain Marvel 2 diretto dalla Da Costa, se non che la pellicola dovrebbe essere ambientata ai giorni nostri e non negli anni Novanta, come il primo film.

Dopo aver incassato un miliardo di dollari al botteghino con il suo debutto, non sorprende che il franchise di Captain Marvel sia stato impostato come la prossima grande novità della MCU dallo studio. Intanto una nuova voce di MCU Direct afferma che il sequel del primo film presenterà personaggi chiave del Marvel Cinematic Universe, come Kamala Khan che sarà protagonista anche di una sua serie TV. L’uscita di Captain Marvel 2 è attualmente prevista per l’8 luglio 2022.