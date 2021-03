Hera Syndulla potrebbe fare il suo debutto live-action in Rangers of the New Republic! Sono stati un paio di mesi ricchi di novità per la serie di Lucasfilm e The Mandalorian. Alla presentazione dell’Investor Day, Kathleen Kennedy ha svelato una lunga lista di progetti di Star Wars in lavorazione. Uno degli sviluppi più discusso della presentazione è stata la mancanza di informazioni sulla serie spinoff Rangers of the New Republic. Il pubblico ha creduto che questa serie fosse in linea con il personaggio di Gina Carano “Cara Dune” che, quindi, avrebbe potuto interpretare la protagonista dello spettacolo. Intanto un rumor, da prendere con le pinze, rivela che Cara Dune sarà sostituita da Hera Syndulla nella nuova serie tv.

Cara Dune è stata licenziata da Lucasfilm

Dopo il licenziamento della Carano da parte di Lucasfilm, alcuni punti vendita hanno ipotizzato che il personaggio sarebbe stato sostituito. Tuttavia, THR ha poi chiarito che il personaggio della Carano non sarebbe stato rifuso. Dunque, la domanda ora è: chi assumerà il ruolo di leader per i Rangers of the New Republic?

Hera è stata introdotta per la prima volta in Star Wars Rebels

La fonte di LRM alla Lucasfilm ipotizza che i creativi potrebbero optare per Hera Syndulla come ponte per collegare lo spettacolo all’universo di The Mandalorian. Mentre la produzione di Rangers è ancora lontana, i creativi stanno incontrando difficoltà nel trovare il tempo per introdurre un nuovo personaggio e connettersi al Mandoverse.

Hera è stata introdotta per la prima volta nello spettacolo animato Star Wars Rebels come pilota di Ghost e uno dei primi leader nella Ribellione. Il suo personaggio è stato incluso anche con una breve menzione nel film Rogue One e nella campagna di videogiochi di Squadrons. Al momento di Return Of The Jedi Hera ha raggiunto il grado di capitano e ha preso parte a molteplici battaglie iconiche di Star Wars. L’inclusione di Hera Syndulla in Rangers of the New Republic riduce il tempo per un retroscena e consente allo spettacolo di concentrarsi sui personaggi più recenti.