La nuova stagione di Carmen Sandiego in arrivo a ottobre...

Esatto Gumshoe, la vostra ladra internazionale preferita vestita in rosso scarlatto, Carmen Sandiego, tornerà su Netflix a ottobre con la stagione numero 3. La terza stagione della serie animata sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal primo ottobre per rallegrare le vostre giornate e concedere alle famiglie un po’ di pace e tranquillità.

Carmen Sandiego 3 è in arrivo

Nel caso in cui non abbiate familiarità con il franchise originale, Where in the World is Carmen Sandiego è un marchio nostalgico rilasciato nel 1985 come gioco per PC di intrattenimento educativo. Da allora ci sono stati diversi spin-off di videogiochi e un’intera linea di giochi “edutainment” che insegnano storia e geografia, sia a livello nazionale che globale.

Nonostante sia stata realizzata una serie animata negli anni ’90, Netflix ha deciso di riavviare il franchise nel 2019 rilasciando due stagioni e uno speciale interattivo intitolato Carmen SanDiego: To Steal or Not to Steal. Nello speciale gli spettatori hanno guidato le scelte di Carmen attraverso la storia, alterando gli eventi e vivendoli in prima persona.

La serie vede come protagonisti Gina Rodriguez nei panni della nostra ladra preferita, Finn Wolfhard nel ruolo del giocatore e molti altri doppiatori di talento tra cui Liam O’Brien, Abby Trott, Michael Hawley e Mary Elizabeth McGlynn.

La storia segue le vicende di Carmen mentre tenta di scoprire chi è e da dove viene veramente, visto che è stata cresciuta da VILE, un’organizzazione criminale globale. Ora, con la sua squadra, lavora per mettere al sicuro importanti manufatti storici, rubandoli prima che VILE ne abbia la possibilità.