Carole & Tuesday: il terzo concerto sarà in live streaming

A pochi giorni di distanza dall’arrivo della seconda parte dell’anime Carole & Tuesday su Netflix, i due personaggi dell’omonima serie animata sono pronti a tornare a esibirsi sul palco in occasione del loro terzo concerto in live streaming: Mother.

L’evento si terrà il 19 gennaio 2020 presso il Line Cube Shibuya di Tokyo. Organizzato da FlyingDog, Inc., Mother sarà trasmesso in diretta a livello globale da qdopp, Inc. su MAL Live, uno spazio virtuale che permetterà ai fan dell’anime provenienti da tutto il mondo di assistere all’evento comodamente da casa propria.

L’evento di Tokyo comincerà alle 9.00 JST di domenica 19 gennaio 2020. Ecco l’orario di inizio rispetto agli altri fusi orari.

Los Angeles: sabato 18 gennaio alle ore 16:00

New York: sabato 18 gennaio alle ore 19:00

San Paolo: sabato 18 gennaio alle ore 21:00

Parigi: domenica 19 gennaio alle ore 01:00

Dubai: domenica 19 gennaio alle ore 04:00

Singapore: domenica 19 gennaio alle ore 08:00

Sidney: domenica 19 gennaio alle ore 11:00

Negli scorsi mesi, il duo Carole & Tuesday ha tenuto altri due eventi di questo genere. Il primo, chiamato The Loneliest Girl, all’Harajuku Quest Hall di Tokyo lo scorso 11 agosto 2019; il secondo, invece, intitolato Army of Two, presso la Stellar Ball Hall del Tokyo Prince Hotel, il 6 ottobre.

Il concerto sarà completamente gratuito. Tuttavia, sarà possibile acquistare alcuni gadget per rendere l’esperienza davvero indimenticabile. Ricordiamo che l’evento non avrà repliche e dunque, è un’occasione da non lasciarsi scappare.

Per poter assistere alla diretta in live streaming del concerto di Carole & Tuesday è necessario creare un account MyAnimeList, oppure, se lo si possiede già, accedervi. Questo è il sito ufficiale della diretta.

Per l’esibizione, le due co-protagoniste saranno doppiate da Nai Br.XX e da Celeina Ann. Alisa, Maika Loubté, Lauren Dyson e J R Price doppieranno rispettivamente Angela, Cybelle, Crystal e Pyotr. Parteciperanno inoltre Miyuri Shimabukuro, Kana Ichinose, Sumire Uesaka e Akio Otsuka.

L’anime

La serie televisiva animata Carole & Tuesday, prodotta dallo studio d’animazione Bones, ha debuttato su Fuji TV la scorsa primavera. Il team creativo dell’opera è supervisionato da Shinichiro Watanabe. Eisaku Kubonouchi si è invece occupato del character design. Questo è il sito ufficiale dell’anime.