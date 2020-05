Carole Baskin intervistata da Jimmy Fallon, ma è uno scherzo...

Tiger King è uno dei più grandi recenti successi di Netflix e Carole Baskin è una dei personaggi principali dell’incredibile vicenda narrata dalla docu-serie. Nonostante sia diventata piuttosto famosa grazie allo show, non ha ancora rilasciato alla stampa un’intervista ufficiale dopo il debutto degli episodi. E il primo ad avere questa possibilità avrebbe potuto essere Jimmy Fallon. Peccato però che fosse tutto uno scherzo.

Carole Baskin di Tiger King ingannata da due YouTuber

Approfittando del fatto che in questo momento i talk show siano registrati in remoto, a causa del lockdown, due YouTuber hanno deciso di organizzare uno scherzo, o meglio un esperimento sociale. Josh Pieters e Archie Manners hanno contattato la donna, presentandosi come produttori del The Tonight Show e proponendole un’intervista con Jimmy Fallon. Quando Baskin ha accettato, hanno utilizzato il materiale d’archivio del conduttore per creare le domande.

Josh Pieters ha spiegato come è nata l’idea di questo video:

“Abbiamo visto una possibilità di intervistare un talent di alto livello, perché ci presenteremo come uno show davvero famoso. Al che abbiamo pensato, perché non proviamo a fare un salto nel buio e puntiamo alla persona più esclusiva e difficile da raggiungere nel mondo, senza alcuna speranza che ciò funzioni?“. Ebbene, a sorpresa ha funzionato e di seguito potete vedere il video con tutto il racconto di quanto accaduto.

Nonostante tutto comunque, la stella di Tiger King ha preso molto bene lo scherzo. In una dichiarazione successiva ha spiegato come avesse dei dubbi sull’intervista, ma che alla fine si sia molto divertita:

“Ero un po’ sospettosa mentre lo stavamo facendo perché le domande sembravano registrate. Ma non avevo idea che sarebbe diventato uno scherzo così divertente. Ci ha fatto fare una bella risata che ci ha fatto molto bene. Apprezzo la loro astuzia e che abbiamo creato il loro video in maniera che non mi faccia sembrare cattiva“.

Cosa ne pensate? Quale altra stella di Tiger King, oltre a Carole Baskin, vorreste vedere in un’intervista?