Una carta Pokémon di Blastoise venduta per 360.000 dollari

La carta è una delle due copie che Wizard of the Coast presentò a Nintendo per approvare la traduzione in inglese

Una rarissima carta Pokémon di Blastoise è stata venduta per ben 360.000 dollari, stabilendo un nuovo record. Secondo Heritage Auctions, questa carta è una delle due copie realizzate da Wizard of the Coast per la presentazione a Nintendo, che doveva approvare la presentazione in inglese. La carta è diversa dal prodotto finale ed è in perfette condizioni. Il prezzo potrebbe salire ancora in una prossima asta.

Blastoise è la carta Pokémon più costosa

L’anno scorso, un collezionista aveva riporta l’offerta di una casa dal valore di 400 mila dollari per un Charizard BGS. Ma nessuna offerta in denaro supera i 360.000 dollari di valore della carta Pokémon Blastoise. Che potrebbe essere la carta più rara mai prodotta: solo due carte sono state prodotte con queste esatte fattezze. E della seconda per il momento non ci sono tracce.

Perché questa carta vale tanto?

L’unicità di questa carta di Blastoise è facile da riconoscere. A differenza delle altre carte prodotte da Wizard of the Coast, ha i bordi ad angolo retto, più simili a una figurina che a delle carte da gioco. Inoltre la scritta [Special Power] compare al posto di “Pokémon Power”. Ma ancora più evidente è il colore e la mancanza di ombra nel testo dei punti vita in alto a destra.

Il valore delle carte da Pokémon inoltre è in aumento negli ultimi mesi. Il successo di YouTuber e canali Twitch dedicati al collezionismo ha spinto molti ad avventurarsi in cantina o soffitta, in cerca del vecchio mazzo di carte con “Zapdos brillante” o MewTwo regalato al cinema per il primo film dei Pokémon. Difficile che in soffitta troviate qualcosa che valga quanto questo Blastoise (qui la valutazione corrente su Heritage Auctions). Ma una buona collezione in ottimo stato potrebbe valere una fortuna, come questa prima edizione completa venduta per 100.000 dollari. Se invece volete liberarvene gratis senza controllare il prezzo, contattateci pure su Facebook.