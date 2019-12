Cartoon Network Hotel aprirà il 10 gennaio 2020

Cartoon Network Hotel aprirà ufficialmente i battenti tra meno di un mese. L’hotel è situato a Lancaster, Pennsylvania, vicino al parco divertimenti di Dutch Wonderland.

Se avete sempre desiderato di dormire circondati dai personaggi dei vostri cartoni preferiti, tra i quali quelli di Adventure Time, Le Superchicche e Johnny Bravo e tanti altri, questo è il luogo che fa per voi. Il Cartoon Network Hotel sorge su una proprietà di nove acri che prende il posto del vecchio Continental Inn, comprato nel 2018 per 4.7 milioni di dollari. L’albergo è composto da 165 stanze, una piscina interna, un parco acquatico esterno, un’area di gioco, una stanza dei giochi, un caffè in cui gli ospiti possono mangiare in compagnia dei propri personaggi preferiti, uno store pieno zeppo di merch ufficiale, e tanto altro.

Ecco la descrizione sul sito web ufficiale dell’hotel:

“Sin dal momento in cui entrerete nella hall dell’albergo, realizzerete che questo albergo è diverso da tutti gli altri. Con le stanze dedicate ai personaggi di Cartoon Network e le Dream Suite, sarà come prendere parte a un pigiama party… all’interno di un cartone animato!”

Inoltre, Dutch Wonderland sarà convenzionato con l’albergo. Gli ospiti del Cartoon Network Hotel potranno infatti usufruire di una serie di sconti sulle 35 attrattive family friendly del parco.

“Cartoon Network Hotel sarà diverso da ogni altro albergo dello stato”, ha affermato in un comunicato stampa Rolf Paegert, chief operating officer di Palace Entertainment. “I personaggi di Cartoon Network e le stanze a tema offriranno un’esperienza magica e interattiva dietro ogni porta.”

L’apertura è programmata per il 10 gennaio 2020. Manca davvero poco! Per chiunque fosse interessato, è già possibile prenotare il proprio soggiorno in quel di Lancaster, a circa centodieci chilometri da Filadelfia, nella sezione dedicata del sito ufficiale dell’albergo. I prezzi partono da 289 dollari a notte per una stanza standard; la Dream Suite dell’hotel, invece, parte da 489 dollari a notte.