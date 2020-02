La casa di carta: arrivano 4 nuovi puzzle in attesa della quarta stagione

Siete amanti dei puzzle ma anche de La casa di carta? Ecco allora una proposta che fa per voi. Se siete infatti tra i milioni che in questi anni si sono appassionati alle vicende della serie spagnola fenomeno e vi state mangiando le mani in attesa della nuova stagione, ci pensa Clementoni ad aiutarvi. L’azienda ha infatti rilasciato quattro nuovi prodotti che vi terranno impegnati nelle settimane che ci separano dagli episodi.

4 nuovi puzzle de La casa di carta per tutti gli appassionati!

Clementoni ha annunciato proprio in questi giorni il lancio di quattro nuovi puzzle dedicati alla ben nota serie TV. Questi ritraggono la tradizionale iconografia dello show, a partire dall’iconica maschera di Dalì e dalle tute rosse, diventati un vero e proprio simbolo della banda del Professore, riconoscibile e spesso ripreso in tantissimi contesti differenti.

Questi puzzle potrebbero essere la soluzione ideale per impegnare le serate in attesa della nuova stagione de La casa di carta. Potrebbero essere la compagnia ideale mentre sul televisore scorrono le immagini dei vecchi episodi. La maratona di ripasso sarà molto più divertente e coinvolgente e sembra che le settimane volino e finalmente potremo scoprire cosa succederà nel futuro della banda.

Questo show è nato come un prodotto televisivo spagnolo, presto ripreso da Netflix che l’ha distribuito a livello internazionale. In poco tempo si è evoluto fino a diventare un fenomeno mondiale, capace di conquistare risultati eccezionali in tutto il pianeta. La quarta, attesissima stagione delle avventure dei ladri ribelli debutterà sulla piattaforma il prossimo 3 aprile.