Cassian Andor: cambia il regista per i primi tre episodi...

Secondo Deadline Hollywood c’è un cambiamento in corso riguardo il regista per i primi tre episodi di Cassian Andor. Il regista di Black Mirror Toby Haynes sostituisce infatti il co-sceneggiatore del film originale Tony Gilroy. I rapporti dicono che la mossa è stata fatta sulla base di problemi di viaggio relativi al COVID per Gilroy, costretto a spostarsi tra New York e il Regno Unito. La scelta di Haynes non è stata sorprendente poiché era già stato considerato per dirigere episodi futuri. Gilroy rimarrà showrunner e produttore esecutivo della serie.

Diego Luna si esprime sulla ripresa della produzione

Il mese scorso, Diego Luna ha rivelato che la produzione stava ricominciando e ormai sembra che sia così. Con la pre-produzione attualmente in corso, le riprese della serie dovrebbero iniziare a ottobre. Per Luna, è importante tornare al lavoro, ma la priorità dovrebbe rimanere la salute e la sicurezza di tutte le persone coinvolte per ogni singola scena. “Le riprese stanno iniziando in tutto il mondo, così lentamente torneremo indietro, ma non c’è fretta. Per me, ciò che questa pandemia ha portato alla mia attenzione è che ci [sono] delle priorità”, ha spiegato l’attore il mese scorso. “Dobbiamo essere cauti e dobbiamo essere saggi su quando e come tornare alla normalità”.

Con il co-sceneggiatore del film originale Gilroy che funge da showrunner (dopo che Stephen Schiff è uscito dalla posizione), la serie senza titolo dell’universo di Star Wars live-action Rogue One si concentra sulle avventure di Cassian Andor durante i primi giorni della Ribellione. La serie vede nel cast anche Alan Tudyk (Doom Patrol, Firefly) nei panni del droide K-2SO, Stellan Skarsgard (Chernobyl), Kyle Soller (Brexit) e, secondo quanto riferito, Genevieve O’Reilly (che riprende Mon Mothma, il politico che si è opposto all’Impero e ha contribuito a fondare l’Alleanza Ribelle). Completano la squadra Denise Gough (Angels in America) e Adria Arjona (6 Underground, Morbius).