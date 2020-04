Castlevania tornerà con una quarta stagione

Warren Ellis, creatore della serie TV di Netflix Castlevania, ha confermato su twitter l’arrivo della quarta stagione.

Stando a quanto dice il post, la terza stagione dello show è stata la migliore di sempre. Netflix raramente pubblica ufficialmente i numeri di una serie, ai creatori viene detto però come il loro spettacolo stia andando ogni mese. Ellis spiega che i punteggi della stagione 2 sono stati forti e che, grazie al successo della terza stagione, la serie può ora andare avanti per un’altra stagione.

Questo quanto scritto da Warren Ellis su twitter: “Quello che posso dire è che la popolarità della stagione 3 è stata superiore rispetto a quello della stagione 2”. Per poi aggiungere: “Si scopre che la stagione 3 è andata, davvero, sorprendentemente bene. Gli spettacoli tendono a mostrare un po’ di stanchezza con la terza stagione, ed è “insolito” vedere il pubblico effettivamente aumentare di un fattore multiplo”. Dato tangibile è: “La terza stagione è stata nella Top 10 di Netflix – non per l’animazione, non per la tv, ma per tutti i contenuti di Netflix – per una settimana o due in 40 paesi. È stato enorme”.

Sir Mirror has some Castlevania news, reply with 👏 to summon him from his box… pic.twitter.com/XdCPlTsAQM — NX (@NXOnNetflix) March 27, 2020

Warren Ellis su Castlevania 4

Ellis ha quindi parlato, per sommi capi, della quarta stagione in arrivo, rivelando anche che non dovrebbe subire ritardi per via dell’epidemia da coronavirus “Detto ciò siamo pronti per la quarta stagione. Non ci aspettiamo un ritardo per via del COVID-19, anche se vorrei zittire chiunque la chieda in uscita ADESSO. In conclusione: grazie mille a tutti”, ha ammesso. La stagione 4 di Castlevania non ha ancora una data di uscita. Le stagioni 1, 2 e 3 sono tutte disponibili su Netflix.

La serie TV di Castlevania è tratta dal videogioco della Konami che ha debuttato nel 1986. I giocatori dovevano aiutare nella sua missione un cacciatore di vampiri, chiamato Simon Belmont, l’ultimo sopravvissuto del suo clan. Il suo compito era quello di salvare l’Europa dell’Est dall’estinzione a causa di Vlad Dracula Tepe.