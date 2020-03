Castlevania rinnovata per una quarta stagione

Netflix ha confermato l’arrivo di Castlevania 4 attraverso un breve teaser condiviso su Twitter. L’account del colosso dello streaming ha scritto: “Non crederete che lasceremo tutte le questioni sanguinose senza una conclusione, giusto?” Questo il teaser:

Lo show si ispira al videogioco

Castlevania è tratto dal videogioco della Konami che ha debuttato nel 1986. I giocatori dovevano aiutare nella sua missione un cacciatore di vampiri, chiamato Simon Belmont, l’ultimo sopravvissuto del suo clan. Il suo compito era quello di salvare l’Europa dell’Est dall’estinzione a causa di Vlad Dracula Tepe. Riguardo invece la trama della terza stagione narra le avventure del cacciatore di mostri rinnegato Trevor Belmont. Quest’ultimo si trova a dover combattere le forze del male aiutato dalla maga Sypha Belnades e dal figlio di Dracula, Alucard.

Castlevania vede come doppiatori Graham McTavish nella parte di Dracula, Richard Armitage in quella del cacciatore di vampiri Trevor Belmont. Oltre a James Callis che dà la voce ad Alucard, Alejandra Reynoso interpreta Sypha Belnades. Completano il cast vocale Emily Swallow nel ruolo di Lisa Tepes, Matt Frewer in quello del Vescovo, e Tony Amendola che è l’Anziano. Gli episodi basati sul popolare videogioco sono scritti da Warren Ellis e prodotti da Adi Shankar. La prima stagione della serie animata viene distribuita nel 2017, e conta complessivamente 12 episodi.

Il progetto iniziale cinematografico era basato sul videogioco, annunciato nel 2005, per poi essere ufficialmente annullato nel 2009. Nel 2015 Frederator Studios e Powerhouse Animation Studios, assieme a Netflix, ha finanziato la serie. Lo stile artistico è influenzato dall’anime giapponese e dagli artwork di Ayami Kojima che aveva realizzato per il videogioco Castlevania: Symphony of the Night. La serie ha esordito il 7 luglio 2017 sulla piattaforma streaming di Netflix e lo stesso giorno è stata rinnovata per una seconda stagione di 8 episodi.