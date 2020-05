Cate Blanchett potrebbe essere nel film di Borderlands

L'attrice sarebbe in trattativa per un ruolo fondamentale

Arrivano le prime notizie sul casting del prossimo film Borderlands di Eli Roth. La vincitrice dell’Oscar Cate Blanchett è in trattative per interpretare Lilith nel prossimo adattamento per videogiochi di Lionsgate. Borderlands è un franchising RPG sparatutto in prima persona, lanciato originariamente nel 2009, che si svolgerà in un lontano futuro sul pianeta di Pandora. I cercatori di tesori chiamati Vault Hunters stanno cercando un leggendario bottino alieno.

Lilith è un personaggio chiave

La serie è diventata un successo grazie al suo gameplay inventivo, alla violenza estrema e all’umorismo. Lilith è una sirena, parte di un ordine di donne sparse in tutto l’universo che esercitano un incredibile potere magico. Inoltre è un personaggio importante della serie Borderlands che svolge un ruolo significativo nelle trame di tutti e quattro i giochi che sono stati attualmente rilasciati. Nulla è stato ancora confermato, ma Blanchett ha recentemente lavorato con Roth per il suo film horror per adulti Il mistero della casa del tempo.

Borderlands è un videogioco sviluppato dalla Gearbox Software per PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows e Macintosh nonché primo capitolo dell’omonima serie videoludica Borderlands. È un looter-shooter, con elementi tipici di sparatutto in prima persona e light action RPG. Ed è caratterizzato dalla particolare grafica, realizzata con la tecnica del cel-shading. Sono stati pubblicati quattro DLC: L’Isola degli zombie del Dr. Ned (24 novembre 2009), Le arene di Mad Moxxi (29 dicembre 2009), L’armeria segreta del Generale Knoxx (23 febbraio 2010) e La nuova roboluzione di Claptrap (28 settembre 2010). Tutti e quattro sono stati inclusi, insieme al gioco base, nella edizione uscita il 15 ottobre 2010 e rilasciata in versione macOS nel dicembre 2010 da Feral Interactive. Durante il Gamescom 2011 la 2K Games ha annunciato, anche mostrando segmenti di gameplay, il sequel di Borderlands, intitolato Borderlands 2. Il sequel è uscito il 21 settembre 2012.