Dopo tanti rumor in merito a questa possibile partecipazione, è arrivato l’annuncio definitivo: Cate Blanchett sarà nel film dedicato alla saga di Borderlands. La pellicola, in lavorazione da diversi anni, ha finalmente accelerato i lavori e ha ora trovato la sua stella. Una notizia che non può che fare piacere agli appassionati di questa serie di videogiochi, visto l’impressionante curriculum dell’attrice.

Borderlands, Cate Blanchett sarà Lilith

Come accennavamo, già qualche settimana fa erano trapelate delle voci sul possibile casting. Secondo alcune fonti l’attrice era in trattative per interpretare il ruolo di Lilith, uno dei personaggi chiave della saga e, plausibilmente, della pellicola. Ora quelle voci sono ufficialmente confermate e presto sarà possibile vedere Cate Blanchett muoversi all’interno del mondo di Borderlands.

A dirigere il film sarà Eli Roth, già dietro la macchina da presa per la saga di Hostel e The Green Inferno. Proprio lui ha rilasciato la seguente dichiarazione in merito all’entrata nel cast di Cate Blanchett:

“Sono davvero fortunato di avere l’eccezionale Cate Blanchett a interpretare Borderlands. Abbiamo collaborato in maniera incredibile in Il mistero della casa del tempo e credo non ci sia nulla che lei non possa fare. Dal drammatico alla commedia e ora l’action, Cate è capace di far cantare qualsiasi scena.

Lavorare con lei è davvero un sogno di regista diventato realtà e mi sento così fortunato di poterlo fare ancora su un progetto ancora più grande. Chiunque da il suo meglio quando lavora con Cate e so che insieme creeremo un altro personaggio iconico nella sua già ricchissima carriera“.

Voi cosa ne pensate? Vi convince la scelta di Cate Blanchett come interprete di Lilith in questo adattamento cinematografico di Borderlands? E quali altri attori vorreste vedere nella pellicola nei panni di tutti gli altri personaggi della saga videoludica? Cosa vi aspettate in generale dal film?