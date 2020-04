Una catena di cinema americana mette al bando i film Universal

AMC Theatres, una catena di cinema americani, ha messo al bando i film della Universal in seguito alla decisione dello studio di spostare Trolls World Tour su VOD, oltre che per i commenti del CEO di NBCUniversal Jeff Shell. La notizia arriva poche ore dopo che la Universal ha annunciato che il sequel ha incassato quasi $ 100 milioni in affitti Video on demand nelle sue prime tre settimane, generando $77 milioni di entrate per lo studio. Il primo film di Trolls ha incassato 153,7 milioni di dollari in patria.

Adam Aron risponde in maniera piccata

In parole povere la Universal detiene significativamente più profitti da VOD rispetto alle uscite cinematografiche. “Il film ha superato le nostre aspettative e ha dimostrato la fattibilità di video premium su richiesta”, ha dichiarato Shell al Wall Street Journal. Per poi aggiungere: “Non appena i cinema riapriranno, prevediamo di pubblicare i film in entrambi i formati”. Secondo The Hollywood Reporter, il CEO di AMC Theatres, Adam Aron, ha inviato una lettera di risposta molto dura a Shell. “È deludente per noi, ma i commenti di Jeff sulle azioni e le intenzioni unilaterali della Universal non ci hanno lasciato alcuna scelta”, ha scritto. Arriva poi la stoccata: “Pertanto, nell’immediato AMC non proietterà più alcun film della Universal in nessuno dei nostri cinema negli Stati Uniti, in Europa o nel Medio Oriente. Oriente”.

Adam Aron ha poi sottolineato come: “Questa politica riguarda tutti i film della Universal in sé, entra in vigore oggi e quando i nostri cinema riapriranno”. Per chiarire in definitiva: “Per inciso, questa politica non è finalizzata esclusivamente alla Universal fuori campo o alla punizione in ogni modo, si estende anche a qualsiasi cineasta che abbandona unilateralmente le attuali pratiche di distribuzione in assenza di negoziazioni in buona fede tra noi”. Per poi concludere: “In modo che loro come distributori e noi come espositori ne traggano vantaggio e nessuno dei due sia danneggiato da tali cambiamenti”.